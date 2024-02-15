Союз композиторов Татарстана открыл череду празднеств в честь своего 85-летия

В Союзе композиторов Республики Татарстан прошло первое из череды юбилейных мероприятий к 85-летию создания организации. Как подчеркнул председатель творческого объединения Рашид Калимуллин, Союз композиторов Татарской АССР был создан третьим в стране после появления подобных союзов в Москве и Ленинграде (Санкт-Петербурге), но при этом ни разу не праздновал дату своего основания день в день — 11 февраля.

«В нашем Союзе композиторов состояли Александр Ключарев, Мансур Музафаров, Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, Джаудат Файзи... Они создали тот климат и атмосферу, благодаря которой мы сегодня творим и прогрессируем. Сейчас в Союзе композиторов Татарстана 60 человек: 40 композиторов и 20 искусствоведов. И я думаю, что впереди нас ждут не самые худшие дни — несмотря на то, что в мире творится. Например, мы хотим привлечь всех к такому проекту, как „Алифба“ (в переводе с татарского — „Азбука“). Когда-то мы пытались выучить татарский язык на госуровне. Не всё сразу получается. Может быть, язык музыки поможет нам в этом деле», — сказал Рашид Калимуллин.

Он поблагодарил композиторов за их музыкальные труды, пожелав новых открытий и работ, больших творческих успехов.

Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин вручил от ведомства почетные грамоты и благодарности Зульфие Асадуллиной, Алсу Сунгатуллиной, Эльмиру Низамову, Анвару Шарафиеву, Виталию Харисову. Благодарственные письма вручил членам Союза композиторов Татарстана и его председатель Рашид Калимуллин.

«От имени министра культуры Татарстана искренне поздравляю вас с действительно замечательным, историческим и важным событием в культурной жизни республики. Думаю, в этом году сюрпризов, связанных с 85-летием Союза композиторов Республики Татарстан, нас еще ожидает немало, сегодня первое из них, планы у нас серьезные на этот год. Союз композиторов Татарстана, может быть, не самый крупный по численности, но самый слышимый — это точно, во всех смыслах. У нас действительно налажено рабочее, конструктивное сотрудничество с союзом, его председателем. Рашид Фагимович, может быть, человек не всегда удобный, но зато он прямой, искренне и всей душой болеет за то, что делает. Хорошо, что такие люди в нашей культуре, в нашей республике есть», — подчеркнул замминистра культуры РТ.

Поздравили коллег также председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла и ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева.

«Хочу выразить огромную благодарность каждому из вас за вклад в развитие профессионального искусства. Вы развиваете нас, благодаря вам мы без преувеличения известны по всему миру», — сказала Ахмадиева.

Главное празднование 85-летнего юбилея Союза композиторов РТ, отметил председатель Рашид Калимуллин, пройдет в конце года — в декабре. Первое же мероприятие в череде праздничных событий композиторы провели в формате концерта, где сами исполняли произведения свои и своих коллег. Так, Виталий Харисов исполнил на гитаре оригинальное произведение (не переложение) Резеды Ахияровой и композицию собственного сочинения. Сюрпризом для всех стал музыкальный номер, который возглавил на экзотических ударных инструментах председатель Союза композиторов Татарстана Рашид Калимуллин.