Союз кинематографистов РТ – чемпион по бессмысленности или в 45 жизнь только начинается?

Общественное объединение кинематографистов Татарстана подверглось критике за «ничегонеделание» и отсутствие серьезного кинопродукта с федеральным резонансом. Член Союза кинематографистов РТ и культурный обозреватель «Татар-информа» предлагает читателям взглянуть на ситуацию с иного ракурса.





Ильдар Ягафаров (слева) на открытии нового офиса Союза кинематографистов Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

«Абсолютный чемпион по бессмысленности и бесполезности»

За год до 45-летия Татарстанское региональное отделение Союза кинематографистов России решило подвести промежуточные итоги. После пресс-конференции в «Татар-информе» один из популярных телеграм-каналов накидал критики на вентилятор в адрес общественной организации, назвав ее «абсолютным чемпионом по бессмысленности и бесполезности». До кучи досталось не только председателю, но и СМИ, опубликовавшему цитаты спикера.

Я стала членом татарстанского Союза кинематографистов в 2016 году, но его мероприятия в силу занятости посещаю редко и периодически выхожу из чата «союзников», потом, правда, снова добавляюсь. С тех пор особого карьерного взлета в кино у меня не было, каких-то суперпреференций от членства в Союзе я, разумеется, не увидела. Как и большинство из нынешних 54 членов СК РТ.

К режиссеру Ильдару Ягафарову, с которым мы познакомились в коридорах ВГИКа еще в 90-е, у меня есть претензия – для него как будто не существует сценаристов, кроме Мансура Гилязова. Как к председателю союза у меня к нему тоже немало вопросов, и я задаю их лично, мы часто и громко спорим, но он никогда не опускается до мелкой личной мести, как случается со многими большими и малыми руководителями. Союз для Ягафарова — это «свои», он живет этим сообществом и старается коллегам помогать, пусть даже без очарования святого альтруизма.

​ Миляуша Айтуганова и Мансур Гилязов Фото: © «Татар-информ»

Но как журналист я считаю недостойным пройти мимо такого огульного и публичного (более 12 тысяч просмотров) оскорбления целого сообщества.

Автор публикации криптоканала наотмашь иронизирует над «ничегонеделанием» Союза, заявляет о том, «кино в Татарстане нет» и «кинематографистов тоже нет», и насмехается над тезисом председателя о том, что кино для российского и зарубежного проката надо делать на русском языке, намекая на «многолетние (и многомиллиардные) усилия по сохранению татарского языка в отдельно взятой отрасли» и на закат карьеры Ягафарова в кино после такого высказывания. И те, кто не в теме, могут легко принять как абсолютную истину утверждение такого анонимно обаятельного «нового медиа». Которое, по собственному признанию, первые 20 тысяч подписчиков нарастило «желтыми» постами, а потом решило «повзрослеть и остепениться».

Не знаю, как автор поста, но о том, что творится в киноотрасли Татарстана, я знаю не понаслышке. На момент первого «Золотого минбара» я выполняла функции пресс-секретаря Минкульта РТ, документы по киноотрасли, в том числе и Концепцию развития кино в Татарстане, тщательно изучала в электронном документообороте ведомства и даже приложила руку к созданию кинофакультета в Институте культуры, в первом наборе которого были Ильшат Рахимов (Рахимбай), Гульнара Ахметова и Амир Галиаскаров. Последующая работа в «Татаркино» тоже дала понимание того, что же на самом деле и почему происходит с кинопроизводством в регионе, как распределены роли Минкульта, «Татаркино», Союза кинематографистов и частных киностудий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для уточнения нюансов работы Союза, который не может позволить себе пиарщика, я съездила в офис (да, тот самый, новый, отремонтированный, который раньше был горелым складом, гаражом и ангаром на территории «Татаркино»), и расспросила Ильдара Ягафарова о том, чем конкретно он занимался на посту председателя последние 10 лет. Тезисы беседы — вниманию вдумчивого читателя.

Союз кинематографистов в РТ: «было/стало»

Союз кинематографистов в Татарстане был официально зарегистрирован в 1981 году. Фундаментом послужила Казанская студия кинохроники с корпунктами в Мордовии, Чувашии, Башкортостане, Марий Эл, Оснащенная государственная студия с контингентом 150 человек имела и собственную телестудию, занималась профессиональным дубляжом. Ее продукция гремела на весь Союз и была отмечена зарубежными наградами. В студии кинохроники работали гуру российского документального кино Марина Разбежкина, оператор Валерий Севастьянов (кстати, действующий член Союза кинематографистов РТ), снимавший фильмы Алексея Учителя, Станислав Говорухин, автор нашумевшей серии документалок о «казанском феномене» Николай Морозов (тоже член Союза).

​ Фото из личного архива Ильдара Ягафарова

Зарплата на студии была вполне конкурентной. Например, звукорежиссер тогда получал 600 рублей в месяц. Была стабильная работа и социалка, члены Союза получали квартиры, бесплатные путевки в санатории, отдыхали на собственной базе отдыха.

Пертурбации политического строя разрушили советскую систему кинопроизводства с госзаказами и гарантированным трудоустройством дипломированных специалистов. Нам, выпускникам ВГИКа, в 1999 году сказали: ребята, вы получили специальность, но вы уходите в никуда, в профессии выживут единицы.

Ягафаров до избрания председателем СК РТ имел собственный продакшен с потоком заказов на представительские фильмы и рекламы от КАМАЗа, «Нижнекамскнефтехима», «Нижнекамскшины», «Татнефти», «Татэнерго» и др. Юрлицо имело и собственный штат сотрудников. С этим ресурсом режиссер-бизнесмен и пришел в Союз, который переживал все стадии глубокого кризиса — разобщенность и непонимание, как выживать. Через год в сообществе оказались драматург Мансур Гилязов, режиссер Салават Юзеев, продюсер Олег Суров. При этом работающий механизм новый председатель взял на вооружение и разгонять команду не стал. Сообщество прирастало, и, кстати, Ильшат Рахимбай, снявший фильм «Микулай», тоже является членом СК РТ, как и Рустам Рашитов («Неотосланные письма»), продюсер Миляуша Айтуганова (руководитель «Татаркино» и директор «Золотого минбара»).

Так что сентенция анонимного автора телеграм-канала о том, что «кино нет и кинематографистов тоже нет», не соответствует действительности, как и то, что «ни один из членов Союза не был отмечен в титрах федерального кинопроекта».

Фото: © «Татар-информ»

С исчезновением Казанской студии кинохроники Союз оказался бездомным, организацию приютили в одном из ветхих зданий офиса ГБУ «Татаркино», там же располагался оркестр кинематографии. Сегодня это здание при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова превратили в современный офис, где Союз имеет рабочие кабинеты и просмотровый зал. Добиваться ремонта пришлось два года. Сам ремонт сделали за три месяца. 170 тысяч рублей в год дает Министерство культуры РТ на коммунальные платежи, для многих региональных союзов коммуналка — проблема. Юридически помещение Союза кинематографистов принадлежит Минземимущества РТ, а Союз пользуется им по договору бессрочной аренды.

Союз не имеет стабильного целевого финансирования, хотя имеет некоторую поддержку. Чтобы актив СК продолжал существование, организация ежегодно подает документы на субсидию, по которой Минкульт РТ выделяет 910 тысяч рублей в год (87 тысяч в месяц распределяется на зарплаты и коммуналку ежемесячно). Зарплата бухгалтера, заместителя председателя, оргсекретаря составляет 7-9 тысяч рублей.

Юридически СК РТ является региональным отделением большого российского Союза, который возглавляет Никита Михалков. Таких отделений по стране более 80. Головной офис первые два года выделял на оргнужды казанского отделения порядка 420 тысяч рублей в год. В течение двух лет зарплата Ягафарова составляла 20 тысяч рублей. В марте 2025 года выплата прекращается, и Союз кинематографистов РТ будет добывать средства только через гранты на мероприятия. По решению Министерства культуры РФ, организация перешла на электронный документооборот и теперь может получать финансирование под бизнес-проекты, зарплат в прежнем понимании не существует.

Фото: © «Татар-информ»

СК не занимается производством фильмов

При этом нужно понимать, что Союз кинематографистов – не киностудия, производство фильмов не входит в его функционал. Это общественная организация, созданная для защиты общих интересов профессионального сообщества и социальной поддержки ее членов. Что касается «ничегонеделания» – а вы знали, что татарстанский киносоюз, например, оказывает гуманитарную помощь участникам СВО, организует лечение и дорогостоящие операции, оказывает материальную поддержку нуждающимся, помогает своим ветеранам? Эта работа ведется по умолчанию, и она не видна, потому что у Союза, повторюсь, нет пиарщика.

В новом офисе проходят показы и обсуждения фильмов на встречах киноклуба, реализуется проект «Дети рисуют кино», проводятся дни памяти кинематографистов Татарстана, выездные творческие встречи кинематографистов со школьниками, студентами. В 2025 году в День кино пройдет День молодежи.

Киноиндустрии в Татарстане действительно нет. Но говорить о том, что нет кадров для этой киноиндустрии, несправедливо. Просто кадры, обученные в Казани (как и в Москве или Санкт-Петербурге), зарабатывают на хлеб там, где за это платят, где есть кинопроизводство в условиях рыночной конкуренции. Не стоит путать стихийное штучное кинопроизводство на средства спонсоров и грантов с выстроенной инфраструктурой и стабильным финансированием. И да, те, кто снимает кино сейчас, и те, кто будет снимать его на средства пока не существующего татарстанского Фонда кино, – это действительно «немножко разные люди», потому что сценарист или режиссер – творческие единицы, а добывание денег на фильм требует других навыков.

Союз кинематографистов Татарстана за кинопроизводство не отвечает, но, как общественная организация, имеет право инициировать этот процесс, предлагать правительству региона создать эту индустрию и обосновывать, почему это возможно. Чем и занимается последние 20 лет. Документ с условным названием «Концепция развития кинопроизводства в Татарстане» уже давным-давно создан и заносится с правками в большие кабинеты с завидной периодичностью и так же стабильно игнорируется. Пресловутый региональный Фонд кино с бюджетом 200 миллионов в год решил бы вопрос с кинопроизводством. Как это и происходит в набившем оскомину сравнениями с ним якутском кино или в соседнем Башкортостане. Союзы кинематографистов, где есть киноиндустрия, одни из самых крепких в стране, что естественно.

Как я уже неоднократно писала, театры – это планово-убыточные бюджетные предприятия, они не приносят прибыль, это вопрос приоритета культуры. Вопрос, почему регион может содержать десятки театров и музеев, но не может позволить себе одну киностудию, остается открытым уже более 20 лет.

Фото: © «Татар-информ»

Программа развития кинопроизводства и зачем снимать кино на русском языке

Первым шагом программы развития кино в Татарстане, которую СК РТ издаст в этом году в виде брошюры, является воспитание кадров (на вопрос «Почему так старомодно – брошюрой?» Ягафаров отвечает: «Чтобы она легла на стол всем чиновникам»). По программе предлагается отправить 20-30 молодых людей во все лучшие киношколы страны. Да, эти дипломы не гарантируют трудоустройство, как было в советское время, сейчас специалист должен уметь подаваться на гранты. Роль общественного объединения кинематографистов здесь в том, что оно безвозмездно помогает своим членам собрать и правильно оформить документы и дает официальную рекомендацию, поручается перед грантодателем за результат. Рассмотрение таких заявок – в приоритете, потому что в Союз принимают уже зарекомендовавших себя специалистов.

Вторая ступень – это создание Фонда кино и производство фильмов для федерального и зарубежного прокатов. Фонд позволит создать здоровую конкуренцию среди специалистов и обеспечить рост мастерства и качества кинопродукции.

Чтобы попасть в федеральный и зарубежный прокат, необходимо, чтобы фильм звучал на языке межнационального общения в России, то есть на русском. В основе любой структуры лежит идеология. Сегодня для страны актуальны идеи патриотизма, в приоритете – общенациональные темы в масштабах страны. Фантомные боли исторических событий потеряли свою актуальность. Хотя это не отменяет того, что телеканал ТНВ, целевой аудиторией которого являются татары, должен обеспечивать контент на татарском языке.

На третьей ступени предусмотрено создание инфраструктуры кино в Татарстане. Это собственная киностудия «Татарстан» с помещением, аналогичным новому зданию театра Камала по площади и технологичности, с павильонами, кампусом для сценаристов и коллаборацией с туристическими проектами. По аналогии с Голливудом, с дорожками по съемочным павильонам для туристов с возможностью наблюдать съемочный процесс.

Фото из личного архива Ильдара Ягафарова

В прошлом году на ниве «ничегонеделания» Союз кинематографистов Татарстана учредил собственный кинофестиваль. Первый фестиваль регионального кино России «Союз» прошел в ноябре 2024 года в здании Казанского института культуры. Он призван объединить 70 региональных представительств Союза кинематографистов России и доносить их кинопродукцию, которую не транслируют телеканалы и прокатчики, до аудитории. В жюри планируется приглашать председателей региональных союзов.

В отличие от «Минбара» это светский классический кинофестиваль с показом лучших современных фильмов. Отбирает участников Ильдар Ягафаров. В будущем он планирует реализовать идею о том, что программа показов будет состоять только из 10 конкурсных картин, которые уже будут получать гонорар (порядка 100 тысяч рублей) за сам факт попадания в конкурс. Аналогичная схема уже реализуется фестивалями в Иркутске и Екатеринбурге. В конкурсе второго фестиваля «Союз» планируется представить кино патриотической направленности.

Фото: © «Татар-информ»

«Учите матчасть!»

Завершаю же свой пламенный спич крылатым выражением из легендарного фильма «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. Выучить матчасть в области кинопроизводства поможет обычный интернет-поисковик. Все уставные документы крупных игроков и участников кинопроцесса в Татарстане лежат в открытом доступе.

Напомню, государственной киностудии в Татарстане нет.

ГБУК РТ «Татаркино» — это бывшая прокатная организация, которая ныне оказывает поддержку в получении государственного финансирования на кинопроекты в основном через питчинги Минкульта Татарстана. У организации есть проторенные дорожки и административный ресурс, поэтому ей удается делать кино.

Татарстанское региональное отделение Союза кинематографистов России — это общественная организация, которая тоже использует имеющийся административный и профессиональный ресурс для создания пяти-шести документальных и игровых фильмов в год.

В следующем году Союз отметит 45-летие. И хочется верить, что его жизнь только начинается.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»