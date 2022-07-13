В Казани открылась Галерея Союза фотографов «Сфера»

Накануне в Казани открылась Галерея Союза фотографов РТ «Сфера» на ул.Назарбаева, 35. Это событие стало подарком для горожан ко Дню фотографа.

В открытии приняли участие как любители фотоискусства, так и профессиональное сообщество.

«Хочу поблагодарить мэрию города, в частности, главу города Ильсура Метшина за это помещение. Теперь у нас есть свой дом, где мы можем собираться и творить», – отметил председатель Союза фотографов РТ Рамиль Гали.

Фото: © Владимир Васильев

Большую часть пространства занимает экспозиция работ членов Союза. Выставка «Фотоперекресток-2022» представляет собой ретроспективу развития и становления как самих участников движения, так и фотоискусства в республике в целом. По задумке, она является отправной точкой для дальнейшего развития нового поколения фотохудожников.

Кроме того, в галерее нашлось место и для фотомузея, где представлена старинная фотоаппаратура, фотостудия.

Площадка еще не до конца освоена, членам союза предстоит огромная работа, в том числе они планируют собрать и систематизировать архивы, хранящиеся у фотографов.

Фото: © Владимир Васильев

«Фотография – это прежде всего искусство. И новое место для союза, надеюсь, станет новой точкой притяжения. Сейчас наша с вами общая задача вместе вдохнуть сюда жизнь, которая здесь уже теплится. А главное, развить такую движуху, чтобы оценили последующие поколения», – подчеркнул начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Абзалов добавил, что помещение будет служить не просто офисом для членов союза, но станет общественной площадкой, где будут проводиться выставки, встречи и уроки для детей.

Фото: © Владимир Васильев

«Вы увековечиваете многовековую историю нашей республики и популяризируете Татарстан на мировом масштабе», – уверена Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, заместитель руководителя объединения женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мәрхәмәт – Милосердие» Людмила Рыбакова.

Фото: © Владимир Васильев

Региональная общественная организация «Союз фотографов Республики Татарстан» – творческий союз, объединяющий фотографов, творческих работников и специалистов в области фотоизображений и направленный на развитие фотографии в Республике Татарстан. История Союза фотографов РТ берет свое начало с 2013 года и продолжает лучшие традиции фотографии, заложенные в свое время фотообъединением «Тасма» и легендарной галереей «Волга».