Союз автостраховщиков назвал категории транспорта, подлежащего техосмотру с 1 октября

Автомобили, срок действия диагностической карты которых истек до 1 февраля 2021 года, подлежат обязательному техническому осмотру. Об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков, передает РИА Новости.

Кроме того, эта процедура обязательна для транспортных средств четырехлетнего возраста и старше.

Грузовой и коммерческий пассажирский транспорт, оформленный на юридическое лицо или используемый в коммерческих целях, также должен пройти техосмотр.

За отсутствие действующей диагностической карты водители указанных транспортных средств могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 800 рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 марта 2022 года штраф за это правонарушение намерены повысить до 2 тыс. рублей. Однако Правительство РФ планирует отменить обязательный техосмотр, так что соответствующее решение вряд ли будет принято.

Как сообщало ИА «Татар-информ», проект закона, отменяющего обязательное прохождение технического осмотра для личного транспорта, внесен в Государственную Думу РФ и поддержан Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.