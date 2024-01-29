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Общество 29 января 2024 08:59

«Сохраняя традиции, развивать отрасль»: Муллин представил нового руководителя «НТР»

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«Сохраняя традиции, развивать отрасль»: Муллин представил нового руководителя «НТР»
Фото: НТР

На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин объявил еще об одном назначении. Новым руководителем «НТР» назначена Алена Демина.

По его словам, Алена Демина — опытный телевизионный журналист, окончила факультет журналистики КГУ. Работу на республиканском телевидении она начала в 2002 году на телеканале ТНВ. С 2007-го начала работать на «5 канале».

В 2013-2014-х Алена Демина работала на телеканалах «Эфир» и «Татарстан-24». В феврале же 2023 года она была назначена на должность главного редактора телекомпании «Эфир».

«От того, как мы доносим информацию, зависит многое. Нижнекамская телекомпания всегда занимала призовые места. Сохраняя былые традиции, желаем дать новый импульс в развитии этой отрасли», — пожелал глава Нижнекамского района.

Предшественник Деминой — Рамиль Галиев — займет должность исполнительного директора «НТР». В минувшую пятницу, 26 января, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев представил нового руководителя коллективу нижнекамской телерадиокомпании.

Ранее Муллин объявил о назначении нового начальника Управления культуры НМР. Его возглавила Гульназ Арсланова.

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