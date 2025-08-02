«Сохраняем традиции и воспитываем молодежь»: как Казань отметила 95-ю годовщину ВДВ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Парк Победы в Казани заполнился людьми в голубых беретах, тельняшках и с флагами — все это связано с торжествами, посвященными 95-летию со дня основания Воздушно-десантных войск.

Десантники прибыли сюда вместе с семьями и маленькими детьми, встретились с сослуживцами, исполнили гимны и любимые песни, отдавали дань памяти героям, погибшим ради защиты Родины. Сотни гостей парка оделись в символику ВДВ, включая малышей, которым родители привили добрую традицию отмечать День ВДВ именно таким образом.

«В этот день я чувствую большую усталость, так как подготовка отнимает много времени и сил. Но главная задача для нас – достойно провести этот день, чтобы не было нареканий о том, что десантники купаются в фонтанах и бьют бутылки о голову. Для нас главное – соблюдение всех параметров дисциплины и чести. Сохранение традиций ВДВ – это в первую очередь воспитание молодого поколения в духе патриотизма, поддержка движения ветеранов и поддержка мнения, что ВДВ – лучшие войска в мире», – сказал Председатель «Союза десантников» РТ Юрий Суворов.

Он поздравил всех, кто прошел службу в ВДВ, а также бойцов, которые находятся на передовой. К поздравлениям присоединился председатель Содружества пограничников Республики Татарстан Альберт Сулейманов.

«Так как мы являемся воинским братством республики, для нас важно друг друга поддержать во время Дня пограничника, Дня десантника, морской пехоты и ВМФ. Мы всегда чтим наши общие традиции. Сегодня у нас будет совместное мероприятие – соревнования для детей участников СВО. В наших реалиях необходимо чтить все традиции и воспитывать наше подрастающее поколение в духе патриотизма», – отметил он.

После торжественной части ветераны ВДВ возложили цветы к Вечному огню в парке Победы и мемориалу Воинам-интернационалистам.