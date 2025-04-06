«Сохраняем русский язык»: комик Павел Дедищев прочитал «Тотальный диктант» в Казани

5 апреля Россия писала «Тотальный диктант». Масштабная акция объединила по всей стране миллионы людей. В Казани одной из самых необычных площадок стал «Казаньоргсинтез». За «парты» сели не только сотрудники предприятия, но и все желающие. А текст диктанта прочитал известный стендап-комик Павел Дедищев.





«Это возможность для всех очутиться вновь в школе на уроке русского языка»

Текст диктанта в этом году написала Марина Москвина – известная писательница и финалист премии «Ясная Поляна». Он был разделен на четыре части для разных часовых поясов и посвящен путешествиям. Татарстану досталась третья глава под названием «Дорога лебедей» – про путешествие в Арктику, белого медведя и льды Шпицбергена.

Одной из площадок диктанта в Казани стало промышленное предприятие «Казаньоргсинтез». Здесь собрались не только заводчане, но и все желающие, кто выбрал эту точку при регистрации. Изюминкой площадки стал популярный стендап-комик, участник шоу «Решалы» Павел Дедищев. Именно он выступил лектором.

«Я почему-то тоже очень волнуюсь. Уверен, мною очень гордилась бы моя учительница по русскому языку», - признался Павел перед началом.

Он читал каждое предложение трижды – чтобы никто не упустил смысл. Сюжет диктанта перенес участников в арктическое путешествие по Гренландскому морю близ острова Шпицберген. На пути героев ждала встреча с белыми медведями и дрейфующими льдами.

«Очень классный опыт. Я много слышал о "Тотальном диктанте", многие знакомые комики тоже участвуют. Это важная акция. Иногда, переписываясь с людьми, думаешь – тебе бы диктант написать. Акция способствует поддержанию образования и позволяет чуть-чуть вернуться в школу. Таким образом мы сохраняем и защищаем русский язык», - поделился Дедищев с агентством после диктанта.

Павел Дедищев: «Это важная акция. Иногда, переписываясь с людьми, думаешь – тебе бы диктант написать»

«Как крупное предприятие, чувствуем свою социальную ответственность»

Для «Казаньоргсинтеза» это уже третий год участия. Как рассказал Юрий Полушкин, руководитель отдела внутренней коммуникации, площадку сразу признали лучшей в категории «новичков». В этот раз писать диктант пришли 130 человек – большинство из которых сотрудники КОСа.

«Мы – генеральный партнер «Тотального диктанта» в Татарстане. Закупили ручки для всех 8 тысяч участников акции. Для нас важно поддерживать и культуру, и образование. Это часть нашей социальной ответственности», – пояснил он.

По его словам, предприятие стремится не только к технологическому развитию, но и к созданию среды, где сотрудники могут развиваться личностно.

«Мы поддерживаем спорт, культуру, образование. Это делает жизнь на заводе ярче и интереснее», – добавил Полушкин.

«Хотелось проверить, помню ли я школьную программу по русскому языку»

В амфитеатре, где проходил диктант, собрались участники не только в обычной одежде, но и в рабочих спецовках. Кто-то пришел ради Дедищева, кто-то – проверить себя, а кто-то – просто отвлечься после смены.

«Хотелось увидеть Павла и вспомнить школьную программу. Я ведь ЕГЭ по русскому сдал на 94 балла! Важно, работая на производстве, посещать такие мероприятия, чтобы отвлечься и развеяться. А знание языка – базовая вещь для каждого», – поделился Самат Хасанов.

«Хотелось просто проверить себя. Школа была давно, но интересно попробовать. Это полезно и душевно», – рассказал другой участник акции Дмитрий Дубенков.

Некоторые участники впервые участвовали в «Тотальном диктанте», но были настроены на максимальный результат. Анатолий Шипулин, например, на заводе всего год, но уже активно участвует в жизни предприятия.

«Я всегда всех поправляю, когда кто-то пишет с ошибками. Сегодня выходной, и я пришел доказать себе, что не забыл школьную программу. Это вдохновляет», – сказал он.

После диктанта участники могли тут же проверить свои знания, а еще убедиться, что урок русского языка может быть интересным даже на химическом предприятии.