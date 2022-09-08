«Сохранить вектор развития»: Фарид Мухаметшин поздравил финансистов с праздником

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня финансиста, прошло сегодня в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Работников и ветеранов финансовой сферы от имени руководства республики поздравил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Приветствуя собравшихся, руководитель парламента заметил, что рассмотрение в Правительстве РТ показателей бюджета на 2023 год прошло в День финансиста не случайно.

«Президентом республики поставлена задача в стесненных условиях бюджетного дефицита сохранить вектор развития нашей республики, в том числе через бюджетное финансирование», — подчеркнул он.

Председатель Госсовета РТ отметил оперативную и слаженную работу парламента и финансовых органов, Министерства финансов в законотворческой деятельности.

«Налажено тесное сотрудничество с парламентскими комитетами и экспертными советами при них, сотрудниками аппарата. Ни один законопроект, требующий бюджетных расходов, не остается без вашего внимания», — сказал Фарид Мухаметшин.

«Безусловно, огромный объем совместной работы проводится ежегодно при принятии и последующем исполнении главного финансового документа республики. На каждом ее этапе — от внесения проекта бюджета в Госсовет, процедуры парламентских слушаний до итогового голосования — чувствуем вашу неизменную заинтересованность и ответственность», — добавил он.

По мнению Мухаметшина, четкая и стабильная работа Министерства финансов республики зависит от команды профессионалов, а также его руководителя Радика Гайзатуллина, который возглавляет ведомство на протяжении уже 20 лет.

«Умение коллектива оперативно реагировать на изменения с учетом современных реалий и вызовов времени позволяет внедрить в бюджетную систему принципы высокой прозрачности, бездефицитности бюджетов муниципальных образований. С удовлетворением отмечаю, что в финансовой системе Татарстана работают высококвалифицированные специалисты, настоящие мастера своего дела», — убежден политик.

В завершение выступления Фарид Мухаметшин вручил награды Российской Федерации и Республики Татарстан отличившимся сотрудникам за многолетний плодотворный труд и заслуги в финансово-экономической деятельности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих коллег-финансистов с профессиональным праздником. Он возглавлял Министерство финансов РТ с 1996 по 1998 год.