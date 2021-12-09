«Сохранить память об их заслугах»: в парке Победы возложили цветы в День Героев Отечества

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В казанском парке Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню Героев Отечества. Дань уважения героям отдали активисты молодежных объединений, студенты и представители органов власти.

Перед началом церемонии в парк прибыл Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он пообщался с присутствовавшими там ветеранами, Героями Отечества и их родственниками. Затем стартовала официальная часть события: вокруг Вечного огня выстроился почетный караул и знаменная группа с флагами Татарстана, России и Казани.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Под звуки военного оркестра процессия почетных гостей возложила венки и цветы к подножию Вечного огня, чтобы почтить память отцов и дедов, отдавших жизни во благо Отечества.

«Этот день важен для всей нашей страны. Думаю, что этот день отмечают и во многих республиках бывшего Советского Союза, несмотря на то, что это довольно новый праздник, — в этом году мы отмечаем его в 14-й раз. И Татарстан уделяет этому очень большое внимание. Мы возлагаем цветы у Вечного огня всем Героям Отечества: это и Герои войны, и Герои труда, и Герои России», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что с каждым годом День Героев Отечества становится все более значимым для общества, привлекая к этой теме внимание молодого поколения татарстанцев.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Самое главное — сохранить в памяти жизнь, боевые и трудовые заслуги этих людей, которые получили высокое звание Героя. Эта память передается из поколения в поколение. Сегодня здесь собралось много молодежи, которая состоит в различных общественных организациях, принимает участие в посещении на дому семей Героев, оказывает им помощь и содействие. В этом суть воспитательного процесса в нашей республике. От души поздравляю всех с этим замечательным памятным днем», — резюмировал Фарид Мухаметшин.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Он передал слово одному из почетных гостей мероприятия — Герою России Газинуру Хайруллину, который поблагодарил республиканские власти за большое внимание к этой теме. Вопрос бережного отношения к этой категории жителей республики становится все более актуальным год от года, поскольку многие из них постепенно уходят из жизни. Хайруллин напомнил, что в республике осталось всего 20 человек, удостоенных наград за их мужество, доблесть и заслуги, — это три Героя России и 14 Героев Социалистического труда, а также три Героя орденов Славы.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Мы благодарны за внимательное и теплое отношение Президента и Правительства Татарстана ко всем Героям, проживающим в республике», — заключил Газинур Хайруллин.

День Героев Отечества появился после подписания соответствующего указа Президентом России Владимиром Путиным 28 февраля 2007 года. Памятная дата призвана сформировать в обществе идеалы самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.