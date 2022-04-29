«Сохранить память о великой Победе»: в КФУ провели студенческий марш в преддверии 9 Мая

В татарстанской столице на площадке КФУ состоялся торжественный студенческий марш, приуроченный к предстоящему Дню Победы. Преподаватели и учащиеся вуза с портретами участников Великой Отечественной войны почтили память героев-освободителей мира от фашизма. В те годы свой вклад в дело Великой Победы внесли студенты и преподаватели Казанского университета, отметил и.о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский.

Фото: © Салават Камалетдинов

По его словам, задача нынешних поколений молодежи – помнить о великом подвиге своих предков, которые не жалели себя на фронте и в тылу, работая на благо Родины и Победы.

«В этом празднике отражена мощь и сила нашей многонациональной Родины. Это единство помогло нам одержать победу над врагом. И сегодня, в эти сложные дни, мы едины как никогда. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал самое дорогое за свободу своей Родины, чествуем наших ветеранов, которые завоевали эту победу, а также тех, кто ковал ее в тылу», — обратился к участникам масштабной акции Дмитрий Таюрский.

Он напомнил, что уже седьмой год подряд студенческое сообщество КФУ собирается вместе в преддверии Дня Победы, чтобы почтить память героев ВОВ.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Для Казанского университета годы войны были непростым временем. Оно требовало стойкости и мужества, героизма ученых и студентов, напряженного и тяжелого труда в тылу. Мы горды тем, что в славной военной летописи нашей страны есть доля подвигов студентов и сотрудников нашего университета. В первые же месяцы войны на фронт отсюда ушли более 750 человек, не все они вернулись. Вместе с тем велась подготовка кадров, не останавливались научные исследования, в том числе на нужды фронта», — подчеркнул Таюрский.

Его слова дополнил председатель Совета ветеранов КФУ Валерий Телешев. Он напомнил, что на полях сражений Великой Отечественной войны погибли 370 тыс. татарстанцев.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Казань была не только трудовым, но и боевым резервом фронта. На территории нашей республики были сформированы 7 дивизий. Также в годы войны здесь выпускалось 600 наименований военной продукции. Казань приняла и значительное количество беженцев, это около 282 тыс. человек, которые прибыли сюда вместе с десятками эвакуированных предприятий», — рассказал студентам Валерий Телешев.

Одним из главных участников акции стал ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Алексей Комлев. Он поделился эмоциями, которые переполняли советских людей в день, когда по радио объявили об окончании войны и капитуляции врага. По словам ветерана, высочайшая цена, которую заплатил за победу советский народ, обязывает молодые поколения к сбережению мира и патриотизму.

«Война была долгой и страшной. Но никогда не исчезнет из памяти народной дата 9 мая 1945 года. Эта дата одновременно несет и радость, и гордость, а также боль и скорбь. Вы наследники Победы: мир хрупок, его нужно беречь, ценить и укреплять. Желаю всем вам крепкого здоровья, отличной учебы и любви к Родине», — резюмировал ветеран ВОВ Алексей Комлев.

Фото: © Салават Камалетдинов

После завершения вступительной части, присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания. Затем участники торжества исполнили военные песни и выпустили в небо белых голубей под композицию «Нам нужна одна Победа».

В заключительной части события колонна участников направилась на церемонию возложения цветов к мемориальной доске памяти преподавателей, сотрудников и студентов, отдавших свои жизни за свободу Родины.

