«Сохраним лес»: в Бугульминском районе высадят более 100 тыс. молодых деревьев

Традиционно в октябре в Бугульминском муниципальном районе проходит массовая посадка деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В минувшую субботу бугульминцы высадили деревья на нескольких площадках города и района. В ближайшие дни запланирована акция по посадке 100 тыс. молодых деревьев. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель ГКУ «Бугульминское лесничество» Гульнара Мухаметханова.

«Это ежегодная акция, которая объединяет жителей нашего района в стремлении сберечь и приумножить наши леса, играющие важную роль в сохранении биоразнообразия и экологического равновесия. Стоит отметить, что в этом году акция была проведена уже в пятый раз», — подчеркнула Гульнара Мухаметханова.

За минувшую неделю в Бугульминском районе было высажено 2375 саженцев. Молодые сосны, ели и рябины появились на улице Гафиатуллина, в районе выезда из города, в парке культуры и отдыха, а также на территории Петровского лесничества.

Аллею из 35 голубых елей высадили в селе Татарская Дымская.

«В ближайшие дни запланирована акция по посадке 100 тыс. молодых деревьев на площади 98 гектаров», — подытожила руководитель ГКУ «Бугульминское лесничество».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульминском районе появилась аллея памяти участника специальной военной операции (СВО).