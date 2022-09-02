«Сохранение узнаваемости традиций»: «Салават Юлаев» представил новую форму на сезон КХЛ

«Салават Юлаев» представил обновленную форму на сезон – 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Дизайн формы сезона 2022/23 – это сохранение узнаваемости традиций в сочетании с лаконичностью и простотой. Не революция, а эволюция стиля.

В основу паттерна на рукавах легла уже ставшая классической треугольная форма логотипа.

Общий визуальный облик вдохновлен традиционными башкирскими костюмами. В частности, как дань уважения национальным костюмам на домашней игровой форме – белые плечи», – говорится в послании клуба».

Домашняя форма «Салавата Юлаева» 2022/23 Фото: © Пресс-служба клуба

Гостевая форма «Салавата Юлаева» 2022/23 Фото: © Пресс-служба клуба

Напомним, первый матч сезона уфимский клуб проведет завтра в Санкт-Петербурге против СКА. Начало игры в 17.00 по московскому времени.