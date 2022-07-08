«Сохранение традиционных ценностей»: в Татарстане отмечают День семьи, любви и верности

Семья учит людей любить и уважать друг друга, заботиться о близких, дает силы в преодолении трудностей и невзгод. В семейном кругу от старшего поколения к младшему передаются моральные устои, родной язык, национальные и культурные традиции. На это обратила внимание руководитель Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина в своем поздравлении татарстанцам по случаю Дня семьи, любви и верности.

«Главным летописцем семейных историй и человеческих судеб неизменно, на протяжении более чем ста лет, выступают органы записи актов гражданского состояния. В нашей республике ЗАГС по сложившейся практике не только фиксирует изменения гражданско-правового статуса жителей, но и выступает активным проводником государственной семейной политики, участвует в мониторинге демографических процессов», — отметила она.

«С каждым годом растет популярность и востребованность общественного семейного движения, в рамках которого проходят масштабные конкурсы и фестивали, чествования юбиляров семейной жизни, вручение медалей „За любовь и верность“ заслуженным семьям республики», — добавила глава Управления ЗАГС.

«Искренне поздравляя вас с замечательным семейным праздником, желаю бережно хранить тепло домашнего очага, взаимопонимание и гармонию отношений. Пусть в каждой семье царят мир и добро, звучит веселый детский смех!» — завершила поздравление Гульшат Нигматуллина.

В Татарстане, как и во всех регионах России, сегодня отмечают День семьи, любви и верности. Этот государственный праздник, установленный в 2022 году указом Президента РФ Владимира Путина, нацелен на сохранение традиционных семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.