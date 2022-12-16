Сохранение семьи и трудоустройство: Минтруд Татарстана определил приоритеты на 2023 год

Пять главных целей и задач Минтруда Татарстана на 2023 год выбрал сегодня общественный совет ведомства по итогам голосования граждан. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам и благотворительности и председатель общественного совета при Минтруде РТ Маргарита Максимова.

«Членами экспертного сообщества Общественной палаты РТ и работниками Минтруда РТ были предложены 15 целей на голосование татарстанцев, 16-ю цель люди могли выбрать самостоятельно. Жители Татарстана активно подошли к этому вопросу. В этом году участниками голосования стали 12,4 тыс. человек, в то время как в прошлом году данный показатель был на уровне 8,3 тыс. В 2022 году 503 татарстанца предложили свои варианты, 654 жителя оставили комментарии, в том числе 20 благодарностей Минтруду Татарстана за работу», — отметила собеседница агентства.

Из 15 предложенных целей наибольшее число голосов набрали восемь. Из них сегодня на заседании общественного совета Минтруда РТ были выделены пять.

«Первая цель — сохранение семьи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение выбытия не менее 90% детей из социальных приютов. Вторая цель заключается в трудоустройстве не менее 65% граждан, обратившихся в службу занятости в поисках работы. Третья цель — обеспечение доставки в медорганизации на профосмотры и диспансеризацию минимум 20% граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности (не менее 32 тыс. человек) автотранспортом комплексных центров социального обслуживания», — пояснила глава общественного совета при министерстве.

Четвертая цель заключается в том, чтобы специалисты центров занятости населения предлагали не менее двух вакансий на выбор каждому безработному. Пятая цель предполагает увеличение охвата услугами комплексной реабилитации и абилитации в организациях соцобслуживания детей-инвалидов с 84% до 89% (не менее 8,7 тыс. человек), а инвалидов — с 80% до 85% (не менее 7,6 тыс. человек).

«За эти пять целей проголосовал общественный совет Минтруда Татарстана. Это главные цели министерства на 2023 год», — подытожила Маргарита Максимова.

Расширенное заседание общественного совета при Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ по вопросу публичного формирования целей и задач на 2023 год прошло сегодня в Казани с участием министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой.

Стоит отметить, что онлайн-голосования по выбору публичных целей и задач шести республиканских министерств на 2023 год проходили с 7 ноября по 6 декабря 2022 года на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ». С 14 по 20 декабря в регионе проходят расширенные заседания общественных советов при министерствах, где обсуждаются результаты голосования. В ходе заседаний из половины целей и задач, набравших больше всего голосов, будут определены от пяти до семи приоритетов для каждого министерства на 2023 год.