Сохранение памятников ЮНЕСКО на «Великом шелковом пути» обсудят на конференции в Казани

Международная конференция «Великий шелковый путь» пройдет в Казани в гостинице «Корстон» с 4 по 9 декабря в рамках форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Целью проведения конференции является укрепление связей между координаторами сети программы «Шелковые пути» и выработка совместных подходов к сохранению памятников культурного и природного наследия. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Участниками конференции станут российские и международные эксперты, отечественные специалисты в области сохранения культурного наследия и координаторы международной сети программы “Шелковые пути” из Афганистана, Азербайджана, Египта, Иордании, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Омана, Таджикистана, Турции и Узбекистана», — говорится в сообщении.

В состав президиума конференции вошли министр культуры Сирии Лубана Мушавех, генеральный секретарь «Ассамблеи народов Евразии» Андрей Бельянинов, сенатор Парламента Иордании Ныдаль Катамине, посол доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова, ректор Дамасского университета, Мухаммад Усама Аль-Джабан.

С 1988 года в рамках ЮНЕСКО реализуется программа «Шелковые пути», направленная на сохранение многогранного культурного наследия стран, расположенных вдоль исторического Шелкового пути. В 2014 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО была включена трансграничная серийная номинация «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора». Сегодня в состав координаторов международной сети программы «Шелковые пути» входят представители 20 стран, в том числе России.

Организатором Конференции является Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при поддержке Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

В 2022 году исполняется 50 лет Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года — одному из самых эффективных и широко признанных международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении полувека в рамках Конвенции формировался Список всемирного наследия — перечень самых выдающихся мировых культурных и природных достопримечательностей, представляющих общечеловеческую ценность и требующих особой защиты.