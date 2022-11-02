Сохранение народных традиций: в КФУ проходит ежегодный фестиваль «Национальное достояние»

С 1 ноября по 7 декабря Казанский федеральный университет проведет ежегодный Приволжский молодежный фестиваль народного творчества «Национальное достояние». Мероприятие проходит в рамках объявленного в России Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны, сообщают организаторы.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и исполнители, студенты вузов и ссузов, а также учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных школ из регионов Приволжского федерального округа.

С 1 по 14 ноября проводится заочный этап по приему заявок и конкурсных работ, с 15 по 22 ноября члены жюри будут ставить оценки. 7 декабря состоится церемония награждения победителей и гала-концерт.

Молодежный фестиваль проводится с целью сохранения и развития языков, культуры и традиций коренных народов Поволжья. Ключевой задачей является популяризация в молодежной среде народного вокала, музыки, хореографии и народной стилизации эстрадных произведений, а также возрождение древних ремесел, использование забытых технологий и национальных мотивов в современных изделиях.

Фестиваль «Национальное достояние» проводится с 2010 года. За всю историю своего существования он охватил около 17 регионов России. Проект способствует формированию творческого потенциала молодежи и установлению контактов между учебными заведениями страны.

В 2021 году конкурсантами фестиваля стали 405 обучающихся из 40 учебных заведений Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской и Вологодской областей.