Сохранение культуры и информирование: в Казани обсудили развитие регионального ТВ

В Казани состоялся круглый стол Национальной ассоциации телерадиовещателей, посвященный перспективам развития регионального ТВ. Главным спикером выступил новый президент НАТ Алексей Малинин, который уверен, что телевидение остается главным инструментом диалога власти и общества.

«В последние годы активно продвигается мысль о том, что телевидение умирает и теряет актуальность, однако цифры говорят об обратном. Оно остается самым эффективным инструментом в диалоге власти и общества с точки зрения сохранения культуры и информирования. Это по-прежнему самый востребованный источник информации у нашего населения. Нужно исходить из этого», — заявил Малинин.

Он подчеркнул, что сейчас такое время, когда телевидение ведет борьбу с новыми медиа, такими как телеграм-каналы, за молодую аудиторию. По его словам, работа этого круглого стола нацелена на то, чтобы из первых уст услышать о проблемах и потребностях региональных вещателей, поэтому были приглашены представители отрасли из Татарстана и Марий Эл.

Первый вопрос задал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев. Он поднял тему доставки сигнала ТВ до аудитории.

На его вопрос Малинин ответил, что в этом плане есть некоторая несправедливость по отношению к региональным каналам. Изначально, когда этот вопрос прорабатывался на федеральном уровне, должен был быть создан третий региональный мультиплекс, однако от этой идеи отказались ввиду неоднородности регионального вещания в разных субъектах.

«Были дискуссии по этому поводу, но остановились на двух мультиплексах, десятый канал для регионов ушел одному из федеральных вещателей. И сложилась та ситуация, которую мы наблюдаем. Я считаю, что это не совсем правильно и справедливо для региональных СМИ», — добавил президент НАТ.

Далее слово взял генеральный директор ТРК «Новый век», председатель Союза журналистов РТ, член правления НАТ Ильшат Аминов, который поднял целый комплекс проблем, среди которых невозможность отказа от аналогового вещания и кибербезопасность.

«Сейчас нам оставили аналог. Если мы его отключим, то потеряем до трети аудитории. Деревни, небольшие поселки останутся отрезанными. Говорят об интернете, но в малых населенных пунктах так работать не будет. Если в Татарстане мы можем об этом говорить смелее, потому что у нас продвинутая республика, то в других регионах это еще большая проблема», — развел руками Аминов.

По его словам, аналоговое вещание не является решением этой проблемы и нужно придумать комплекс мер по более современной программе. Малинин с ним согласился и уточнил, что в данном контексте не может быть общего решения для всех регионов, к этой теме в каждом субъекте нужно подходить частно.