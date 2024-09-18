«Сохранение культурного наследия России»: в Казани прошла юбилейная выставка театров

Фото: Яны Кузахметовой

В казанском музее А. М. Горького был представлен масштабный выставочный проект «Казань театральная». На площадке были представлены коллекции всех государственных театров города, в числе которых театр Качалова, театр Камала, казанский ТЮЗ и театр кукол «Экият». В экспозиции представлены документы, афиши, театральные костюмы, фотооткрытки, снимки и личные вещи людей, вписавших свое имя в историю театральной Казани. Среди них один из самых прославленных наших земляков, звезда мировой величины – Федор Шаляпин, один из известных режиссеров Татарстана – Марсель Салимжанов и другие.

«Идея о создании выставки возникла совершенно спонтанно. С некоторыми театрами совместные выставки уже проводились, и сегодняшний проект – результат упорной многолетней совместной работы и дружбы. Выставка была организована в рекордно короткие сроки. С момента возникновения идеи до сегодняшнего показа прошло чуть больше двух месяцев. Это, конечно, катастрофически мало для такого огромного объёма работы. Однако мы надеемся на положительные и позитивные отзывы от посетителей. Знаете, театр – это всегда праздник. И сегодняшняя выставка, мне кажется, получилась очень праздничной», - отметила директор музея Горького и Шаляпина филиала Нацмузея РТ Марианна Гаврилова.

После церемония открытия главный экскурсовод музея Горького Диляра Хайрутдинова рассказала историю каждого экспоната выставки.

«Я, честно, прибываю в культурном шоке. Для меня эта выставка стала открытием. Я часто посещаю театры, но вот, например, в «Экияте» ни разу не была, а оказывается там есть спектакли не только для детей, но и для взрослых», - поделились впечатлением об экспозиции одна из посетительниц.

В этом году театральный мир Казани празднует сразу несколько юбилейных дат: 90 лет со дня рождения М. Х. Салимжанова, 90 лет исполнилось театру кукол «Экият», 150 лет с момента первой постановки оперы на сцене Казанского городского театра. Решение объединить театральные музеи Казани и их коллекции возникло именно благодаря этим датам.

Материал Яны Кузахметовой