Шохин: Ключевая ставка может опуститься до 13-15% к концу 2025 года

Снижение инфляции и признаки охлаждения экономики создают условия для понижения ключевой ставки уже в ближайшие месяцы. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, уже к сентябрю ставка может быть снижена до 18%, а к концу 2025 года — до уровня 13–15%.

«Простор [снижения ключевой ставки], безусловно, есть: цифры по инфляции этому способствуют, результаты охлаждения экономики в ряде отраслей. Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения. Поэтому я думаю, что не факт, что в июле будет ставка снижаться, но если Центральный банк дотянет до сентября, то снижение должно быть не на 1 процентный пункт. А такое снижение, которое должно повлиять на экономическую и финансовую ситуацию в промышленности и других отраслях. То есть, я думаю, что надо снижать до 18% уже - как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть <...> 13-15%», — отметил Шохин.

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме представители экономического блока правительства поднимали вопрос о необходимости «подогрева» экономики.

«Естественно, мы не просто ставку ждем, а что параллельно инфляция будет в приемлемых границах. Я, честно говоря, верю, что в Центральном банке есть ребята, которые моделировать могут по сложным моделям ситуацию. Но у меня такое ощущение, что, как ни крути, а все равно получается примерно формула, что ставка в два раза выше инфляции. Если это так, то к концу года прогноз у Минэкономразвития 7-7,5% по инфляции. У ЦБ тоже примерно такой прогноз. Ну, стало быть, ставка больше 15 не должна быть. Если вот эту простенькую модель арифметическую за основу взять», — пояснил глава РСПП.

Он также добавил, что уровень 13–15% может стать компромиссом между интересами бизнеса и возможностями федерального бюджета.

«Безусловно, 13-15% - это та ставка, которая на пределе, но все-таки позволяет использовать и заемные средства, и снизить расходы на обслуживание ранее привлеченных кредитов. Ну и, безусловно, дело не только в промышленности. Мы еще думаем о бюджете, чтобы бюджету не переплачивать, обслуживая госдолг, и тратить большие деньги на уменьшенный, но все-таки сохраняющийся бюджетный импульс в части субсидирования процентной ставки по ключевым проектам поддержки экономики», — резюмировал Шохин.