Шохин: ЦБ в апреле снизит ставку, несмотря на ускорение инфляции

Александр Шохин в 2016 году

Скорее всего, Банк России на предстоящем заседании совета директоров вновь снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5%, несмотря на наблюдающееся сейчас ускорение инфляции. Об этом заявил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает «Интерфакс».

«<...> поскольку все-таки то ускорение [инфляции], которое мы наблюдаем, оно не носит такого устойчивого тренда, то, наверное, все-таки Центральный банк будет маленькими шагами двигаться: ему надо демонстрировать тенденцию на снижение ставки, демонстрировать успехи своей политики, ДКП (денежно-кредитную политику – прим. Т-и) я имею в виду», – заметил глава РСПП в кулуарах церемонии вручения премии «Наш вклад».

В связи с этим Шохин констатировал, что «неопределенность достаточно высока», из-за чего ЦБ и будет «мелкими – на 50 базисных пунктов – шажками» продвигаться к прогнозу в 13% к концу текущего года. Вместе с тем он обратил внимание на то, что считает такой целевой уровень ключевой ставки недостаточным.

«Для восстановления инвестиций надо где-то ближе к 10% уже спускаться. А то, что восстанавливать инвестиции пора, об этом свидетельствуют и темпы роста ВВП в последние месяцы», – подчеркнул бывший министр экономического развития РФ. Дело в том, что, на его взгляд, «потом не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет».

Банк России на заседании совета директоров 20 марта, как и ожидалось, снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. Следующее заседание намечено на 24 апреля.