Сохацкая о чемпионате по легкой атлетике в Казани: «Родные стены очень помогают»

Спортсменам из Татарстана во время чемпионата России по легкой атлетике, который стартовал сегодня в Казани, будут помогать «родные стены». Однако это накладывает на них дополнительную ответственность, заявила на пресс-конференции в «Татар-информе» мастер спорта по легкой атлетике Юлия Сохацкая.

«Свою подготовку к чемпионату я бы оценила на пять из пяти, готова показывать очень высокий уровень. Родные стены однозначно помогают, потому что приходят очень много болельщиков, которые поддерживают нас. Но при этом и большая ответственность, хотелось бы показать высокий результат», – поделилась спортсменка.

Чемпионат России по легкой атлетике – большое событие для спортивной Казани, подчеркнул председатель Комитета физкультуры и спорта Исполкома города Линар Гарипов.

«Это очень масштабное событие, которое никого не оставит равнодушным. Особая гордость, что в чемпионате России по легкой атлетике принимают участие 20 спортсменов из Татарстана. Наши спортшколы выступают на самом элитном соревновании этого года», – подчеркнул он.

Гарипов призвал жителей города посетить чемпионат, а спортсменам пожелала удачи на турнире.