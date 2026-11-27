По словам супруги Инзили, певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, совсем не романтик. Несмотря на это, пара живет в согласии, уважает и понимает друг друга. Об этом Инзиля рассказала ведущей Розе Хайруллиной в программе «Сер итеп» на телеканале «Туган тел», передает «Интертат».

Ведущая поинтересовалась, устраивает ли Радик романтические вечера и делает ли неожиданные приятные сюрпризы.

Инзиля ответила, что муж сам признает отсутствие у него романтической стороны. По ее словам, перед днем рождения он обычно спрашивает, какой подарок ей хотелось бы получить, поскольку у него нет времени на романтические жесты. Поэтому супруги обходятся без особой романтики.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что мужчины, родившиеся под знаком Тельца, якобы не слишком романтичны, но при этом заботливы и верны. Инзилю они назвали простой, красивой и искренней женщиной, а паре пожелали долгой и счастливой совместной жизни.