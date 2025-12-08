Современный протез и «Умный дом»: бойцу из Менделеевска помог фонд «Защитники Отечества»
Фонд «Защитники Отечества» передал современный протез и оборудование для дома бойцу из Менделеевска Максиму Сорокину. Максим был призван по частичной мобилизации и участвовал в специальной военной операции. Весной 2023 года он вернулся с фронта тяжело раненным.
Благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» Максим получил возможность снова вести активную и полноценную жизнь.
Ему передали современный спортивный протез и оборудование, оснащенное системой «Умный дом». Эти устройства заметно облегчают бытовые процессы и помогают в эффективной адаптации.
Представители фонда выразили благодарность координатору за большую работу и постоянную поддержку бойца.
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.