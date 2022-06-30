Современные лаборатории и новые актуальные профессии: особенности приемной кампании-2022

В Казанском государственном энергетическом университете стартовала приемная кампания для абитуриентов. Будущих студентов КГЭУ в новом учебном году ждут сразу шесть новых направлений подготовки, комфортабельные общежития и современные научные лаборатории. На встрече с журналистами представители ведущего энергетического вуза республики рассказали ключевые особенности предстоящего учебного года.

По словам ректора КГЭУ Эдварда Абдуллазянова, сегодня казанский Энергоуниверситет входит в число лидеров страны по своей специализации (а также в топ-100 вузов России). Такие высокие позиции обязывают учебное заведение поддерживать достойную планку качества во всех плоскостях учебного процесса: от современного оборудования для подготовки отраслевых профессионалов до удобства инфраструктуры вовремя ежедневых занятий студентов.

«В 2021 году мы открыли двери построенного с нуля нового 4-го корпуса комфортабельного общежития на 546 мест с видом на Казанский Кремль и набережную. К началу нового учебного года также завершится ремонт и в двух других общежитиях КГЭУ. Кроме того, наши учебные корпуса соединены теплыми переходами, которые позволят комфортно перемещаться между зданиями в холодное время года. За последнее время мы закрыли все вопросы в обновлении и развитии инфраструктуры, чтобы студенты могли полностью сосредоточиться на получении знаний», — объяснил Эдвард Абдуллазянов.

Новым импульсом для развития КГЭУ в предстоящие годы станет и другое важное событие — победа вуза в грантовой программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» Министерства науки и высшего образования РФ.

«Это большое достижение, которое позволит нам на протяжении последующих 10 лет привлекать дополнительное финансирование, совершенствовать учебный процесс с использованием самого современного оборудования», — резюмировал Эдвард Абдуллазянов.

Помимо удобной студенческой учебной инфраструктуры, вуз развивает свои возможности и в научной плоскости. Так, с нового учебного года здесь заработают сразу 6 новых направлений. Среди них — автоматизированные системы контроля качества и диагностики, бизнес-аналитика и цифровая экономика, инженерная защита окружающей среды и производственная безопасность, цифровые системы автоматизации электроэнергетики, технологии разработки информационных систем и web-приложений, а также инженерия искусственного интеллекта.

«Также в этом году у нас впервые появились 13 бюджетных мест на открывшееся в прошлом году новое направление — атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», — рассказал проректор по учебной работе КГЭУ Александр Леонтьев.

Он добавил, что в приоритете КГЭУ подготовка высокопрофессиональных кадров для энергетики. Поэтому вуз намерен делать все больший акцент на подготовке специалистов-инженеров, способных не только работать с современным оборудованием, но и создавать его. Это становится особенно актуальным с учетом внешних технологических ограничений, наложенных недружественными странами.

«На площадках КГЭУ оборудованы десятки ультрасовременных лабораторий. Потому что университет должен иметь научную составляющую, то есть не только обучать студентов, но и давать возможности для создания новых прорывных разработок», — объяснил Александр Леонтьев.

Отдельное внимание КГЭУ уделяет приему абитуриентов из народных республик Донбасса — они смогут поступить на места, выделенные для иностранцев. Переселенцы из ДНР и ЛНР также смогут поступать на бюджетные места в рамках контрольных цифр по программе «Соотечественники».

«Кроме того, в рамках указа Президента России по поддержке детей участников спецоперации у нас выделена специальная квота. Она составляет 10% от контрольных цифр приема», — отметила начальник управления по приему и профориентации КГЭУ Дербенева Анна.

В заключение представители вуза подчеркнули — выпускникам КГЭУ всегда легко найти работу. Более 50% из них трудоустраиваются по своей непосредственной специальности, и с каждым годом востребованность в энергетиках только возрастает. Поэтому КГЭУ делает все возможное, чтобы быть доступнее для абитуриентов: количество бюджетных мест в вузе за последние годы выросло в 2 раза (до 1684 мест).

«Плату за обучение мы не повышаем уже третий год подряд. Более того, поддерживаем ежемесячными стипендиями талантливых студентов, причем как бюджетников, так и тех, кто учится на платной основе», — заключили представители КГЭУ.