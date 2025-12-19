«Современные лаборатории и мегагранты»: Путин рассказал о поддержке молодых ученых

Журналист из Новосибирска поинтересовался в ходе прямой линии у Президента РФ Владимира Путина, как сделать так, чтобы молодые ученые оставались работать в России.

Президент подчеркнул, что для этого необходим комплекс мер: создание современной лабораторной базы, достойная зарплата, предоставление жилья и долгосрочное финансирование исследований.

«Ученый – человек увлеченный, – сказал Путин. – На это нацелена целая система грантов и мегагрантов. Молодые исследователи должны видеть горизонт своих проектов, понимать, что их работа будет поддержана не на год, не на два, не на три, а минимум на пять лет. Мы сделали это».

Президент отметил, что важно создавать условия, при которых ученый чувствует себя востребованным, может реализовывать идеи и видеть перспективы своей работы.

Кроме того, по мнению главы государства, поддержка науки должна сочетаться с защитой традиционных ценностей страны, что также влияет на решение специалистов оставаться в России.

«Посылать их в местные школы становится невозможным. У нас на повестке дня – защита традиционных ценностей», – подчеркнул Путин.

Особое внимание Путин уделил инфраструктурным проектам, способным, на его взгляд, удерживать талантливых исследователей.

В Новосибирске недавно начали строить Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) – уникальную установку для фундаментальных и прикладных исследований.

«Подобная установка была в Москве, но она устарела, – отметил Президент. – Параллельно новые установки будут создаваться во Владивостоке и других городах. Это большой успех для российской науки».

По словам главы государства, западные страны активно привлекают молодых специалистов, предлагая им высокие зарплаты и возможности для карьеры. Однако создание в России современных научных центров, долгосрочное финансирование и поддержка исследователей позволяют удерживать таланты внутри страны, убежден он.