Современные и маневренные: главе МЧС РФ показали пожарные машины на базе «КАМАЗа»

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой МЧС России Александром Куренковым посетили завод «КАМАЗ», где им показали новые современные пожарные автомобили, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Автоцистерна, автолестница и комбинированная пожарная автоцистерна с лестницей на шасси «КАМАЗа» были разработаны при взаимодействии со специалистами МЧС. Новые пожарные автомобили обладают лучшей проходимостью, они маневрены, имеют большую грузоподъемность, а современные телескопические опоры позволяют устанавливать автолестницу практически на любой местности. Неоспоримым плюсом является то, что в автоцистернах увеличены баки для воды и пенообразователя.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Пожарные автомобили на шасси "КАМАЗ" успешно выполняют боевые задачи на промышленных объектах и в населенных пунктах. Это надежные, мобильные, проходимые отечественные машины. На предприятии есть все возможности для перспективного развития специальной техники для нужд ведомства», — сказал глава МЧС России.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, глава МЧС отметил, что заводы «КАМАЗ» и «Урал» станут единственными поставщиками техники для МЧС России. Это позволит увеличить объёмы заказов, снизить стоимость закупки и содержания техники, а обслуживание автомобилей будет быстрым.