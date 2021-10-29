Современное помещение филиала «Татмедиа» открылось в Кукморе

Сегодня в Кукморе состоялось торжественное открытие нового офиса районного информационного центра. Под одной крышей современного капитально отремонтированного здания разместились сразу четыре местные редакции: газеты «Хезмет даны» («Трудовая слава»), телекомпании «Кукмор-24», радио «Кукмара авазы» и интернет-портала «Кукмор-новости». Их объединил филиал «Татмедиа» – «Кукмор-информ».



Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Такое решение было продиктовано тем, что совсем недавно, в мае 2021 года, в Кукморе было сформировано свое телевидение. Желание разместиться всем редакциям на одной площадке с возможностью монтажа технического оборудования и стало предысторией сегодняшнего новоселья. Об этом напомнил на церемонии открытия центра глава Кукморского района Сергей Димитриев.



Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Рад, что наша совместная с республиканским агентством „Татмедиа“ просьба об открытии в Кукморе своего телевидения нашла отклик у Президента Татарстана Рустама Минниханова. И это счастье, что у нас теперь есть такая масштабная, оснащенная телекомпания, которая разместилась в одном из лучших среди всех муниципалитетов филиалов АО „Татмедиа“. Это большая гордость и для меня, и для наших жителей района», — подчеркнул руководитель района.

Он выразил надежду, что людям будет удобнее приходить в находящийся под одной крышей информцентр, где будет доступ ко всем формам средств массовой информации для жителей, в том числе и для предпринимателей. «Это для них хорошая рекламная база», – заметил Сергей Димитриев.

Эту мысль поддержал и руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев, который выразил удовлетворение тем, что в Кукморе «появилось место, где объединяются люди города и района, где будет идти публичный обмен мнениями, диспут».



Фото: ©Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Важно, что и редакция наконец-то работает в достойных условиях, куда не стыдно звать гостей. Конечно, мы ставим задачу, чтобы так было во всех районах. Нужно отдать должное и настойчивости главы Кукморского района, во многом именно благодаря его инициативности и состоялось сегодняшнее событие», – сказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Оценивая уровень профессионализма сотрудников редакций, Айдар Салимгараев обратил внимание, что читатели, зрители, слушатели достойно оценивают труд кукморских журналистов и выразил надежду, что у редакций будет такой же порыв в общении со своей аудиторией, и они будут востребованы жителями города и района.

О роли журналистики в сегодняшнем моменте сказала и депутат Государственного Совета РТ Римма Ратникова. «То, что вы делаете, невозможно ни на каких весах измерить, потому что вместе с муниципальной, республиканской властью, которую выбрал народ, вы формируете общественное мнение, и это большая слаженная работа», – сказала депутат.



Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Она также заметила, что теперь в оснащенном большом просторном здании можно и нужно работать профессионально. Оно будет предъявлять более высокие требования к квалификации, к профессионализму – работать здесь со старыми званиями и методами уже не получится.

О том, что помимо условий труда и оборудования нужны и квалифицированные кадры говорил и гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Дело не всегда только в технике, но и в кадрах. Мы дарим стажировки. На базе ТНВ и республиканской ГТРК телевизионщики Кукмора смогут пройти обучение и впитать лучшие примеры и опыт ведущих журналистов Татарстана. Нужно привлекать молодежь. Мы тоже поможем с их обучением – наши наставники будут проводить мастер-классы прямо в этом центре», – пообещал руководитель холдинга.



Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Говоря о сложившемся коллективе, он с особой значимостью подчеркнул, что усилия местного руководства в социально-экономическом развитии района приносят свои плоды. Они видны во всех сферах жизни.

«И, похоже, общий уровень подтягивает и уровень работы кукморских журналистов. В данном случае они другу друга дополняют. Очень хорошо себя зарекомендовало печатное издание – газета «Хезмет даны» («Трудовая слава»), ее тираж – 5 тысяч экземпляров – превосходит тиражи других сельских изданий. Кукморская газета по вовлеченности читателей занимает лидирующие позиции», – проинформировал собравшихся Шамиль Садыков.

Он пожелал телевизионщикам и радийщикам Кукмора стремиться к тем же высотам. А со своей стороны республиканское агентство и руководство холдинга «Татмедиа» будет оказывать дальнейшую помощь в укреплении материально-технической базы.



Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Во время экскурсии по информцентру гости и коллеги кукморских журналистов смогли убедиться сами, что у них созданы комфортные условия для полноценной работы. Здесь есть телевизионная и радиостудии, архив, помещение для музея региональной журналистики. В кабинетах – новая мебель, съемочное, монтажное оборудование, вещательный сервер для телевидения, аудиостудия.

