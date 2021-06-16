Современная и классическая хореографии столкнутся на казанской сцене

В концертном зале «Уникс» состоится концерт современной и классической хореографии Ivenko&Friends. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил инициатор и творческий руководитель проекта — премьер Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля, заслуженный артист Татарстана Олег Ивенко.

«Без преувеличения, на концерте выступят лучшие классические танцовщики Татарстана, и я горжусь, что могу назвать их своими друзьями. Моя задача — не просто собрать коллег, но и дать им возможность станцевать что-то новое, интересное», — рассказал Ивенко.

Так, специально к концерту хореографы Алессандро Каггеджи, Марсель Нуриев и Маша Нуриева готовят четыре абсолютно новых номера. Каролина Заборне учит знаменитого фокинского «Умирающего лебедя». По утверждению Ивенко, на концерте зрители также увидят «забойную» классику с фуэте и пируэтами.

«Уверен, что программа придется по душе как настоящим ценителям балетного искусства, так и тем, кто придет к нам впервые», — резюмировал артист.

Участниками концерта станут не только ведущие танцовщики казанской балетной труппы, но и приглашенные артисты.

В программе проекта заявлены как эффектные па-де-де и адажио из классических балетов «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Пламя Парижа», «Шурале», так и номера в современной (contemporary) хореографии. И если «классика» требует от танцовщиков выдающейся виртуозности, легкости и технического совершенства, то в композициях современных хореографов артисты могут продемонстрировать совсем другие грани своего таланта: глубокую внутреннюю связь между эмоцией и движением, пластическую свободу и индивидуальность прочтения.

Концерт запланирован на 14 июля. Начало вечера — в 19.00.