Совокупный подписной почтовый тираж в Татарстане за последние 10 лет упал на 57%

«Совокупный подписной почтовый тираж в Татарстане за последние десять лет упал на 57%. Падение тиражей связано не только с изменениями медиапредпочтений аудитории, но и с удорожанием стоимости подписки и проблемами с доставкой», – рассказал он.

По сравнению с 2025 годом темпы снижения выше у центральных и республиканских изданий по сравнению с районными. В целом совокупный подписной тираж уменьшился почти на 10% за год.

Минцифры России сформировало перечень социально значимых периодических печатных изданий для субсидирования АО «Почта России» их почтовой доставки.

«В итоговый льготный перечень, к сожалению, не вошли 56 татарстанских изданий на родных языках, которые мы также предлагали для включения. В результате подписные цены на эти национальные издания увеличились от 20% до 36,6%. Самое неприятное – это создание ценового дисбаланса между изданиями внутри одного района. Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все национальные издания имели равные возможности», – подчеркнул Салимгараев.