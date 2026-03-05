news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 марта 2026 14:37

Совокупный подписной почтовый тираж в Татарстане за последние 10 лет упал на 57%

Читайте нас в
Телеграм

Совокупный подписной почтовый тираж в Татарстане за последние десять лет упал на 57%. Об этом на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил его руководитель Айдар Салимгараев.

«Совокупный подписной почтовый тираж в Татарстане за последние десять лет упал на 57%. Падение тиражей связано не только с изменениями медиапредпочтений аудитории, но и с удорожанием стоимости подписки и проблемами с доставкой», – рассказал он.

По сравнению с 2025 годом темпы снижения выше у центральных и республиканских изданий по сравнению с районными. В целом совокупный подписной тираж уменьшился почти на 10% за год.

Минцифры России сформировало перечень социально значимых периодических печатных изданий для субсидирования АО «Почта России» их почтовой доставки.

«В итоговый льготный перечень, к сожалению, не вошли 56 татарстанских изданий на родных языках, которые мы также предлагали для включения. В результате подписные цены на эти национальные издания увеличились от 20% до 36,6%. Самое неприятное – это создание ценового дисбаланса между изданиями внутри одного района. Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все национальные издания имели равные возможности», – подчеркнул Салимгараев.

#ра татмедиа #подписка #Айдар Салимгараев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

4 марта 2026
Новости партнеров