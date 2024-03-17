Совокупная явка на выборы по России достигла 61,37%

Совокупная явка на выборах Президента России на 9.45 составила 61,37%. Этот показатель включает не только тех, кто пришел на избирательные участки, но и проголосовавших дистанционно, сообщает ЦИК России.

«60,04% — на избирательных участках, 91,25% — от включенных в список ДЭГ», — говорится в телеграм-канале Центризбиркома.

На 10.49 явка среди голосующих очно, согласно онлайн-данным комиссии, составляет 61,61%.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).