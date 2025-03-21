Выручка предприятий СИБУРа в Татарстане за год выросла на 11,1%

Совокупная выручка «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», входящих в СИБУР, по РСБУ за прошлый год выросла на 11,1%, до 363,4 млрд рублей.

Кроме того, за аналогичный период чистая прибыль двух предприятий увеличилась на 2%, до 44 млрд рублей. Росту финансовых показателей и налоговых отчислений способствует увеличение привлекаемых инвестиций. При этом треть всех вложений компании – 600 млрд рублей – приходится на Волжский газохимический кластер.

В декабре в Нижнекамске завершили строительство комплекса ЭП-600, который привлек инвестиции на общую сумму более 200 млрд рублей. В январе были получены первые тонны пропилена и этилена. В конце прошлого года была завершена модернизация реактора «В» на КОСе, что позволило увеличить мощности по производству полиэтилена на 20%.

СИБУР реализует в Нижнекамске проекты производства гексена, стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена, а также строительство нового этиленопровода, по которому пустят сырье с ЭП-600 на развитие новых производств на КОСе. В Казани строится R&D-центр.

Во втором квартале текущего, 2025 года на предприятии начнется строительство фабрики катализаторов вблизи «Казаньоргсинтеза».