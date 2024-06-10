Совместные учебники и обмен учителями: о чем говорили министры образования мира в Казани

Казань второй год подряд принимает Международный форум министров образования «Формируя будущее»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Россия открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере»

Форум «Формируя будущее» проходит на площадке IT-парка имени Башира Рамеева. Еще до официального открытия участники мероприятия смогли увидеть интерактивную экспозицию «Россия – миру. Мир – России» и выставку ведущих российских проектов в сфере просвещения и образования.

Открыл форум министр просвещения РФ Сергей Кравцов, зачитав приветствие Президента РФ Владимира Путина. «Россия открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере, готова делиться своим богатым и во многом уникальным опытом. В том числе — развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах», – отметил в своем приветствии глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия выступает за обеспечение гарантий права каждого человека на получение образования согласно его потребностям и интересам, за создание условий, которые позволят молодому поколению максимально раскрыть свой потенциал и таланты. Он добавил, что эти идеи продвигаются в различных интеграционных форматах. В частности, в рамках председательства России в БРИКС и СНГ в этом году.

Открыл форум министр просвещения РФ Сергей Кравцов, зачитав приветствие Президента РФ Владимира Путина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В России все дети имеют равный доступ к бесплатному образованию. Мы гордимся блестящими победами наших школьников и студентов на международных олимпиадах. Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся», — заметил Президент РФ.

«Мы будем рады поделиться нашей историей успеха»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем приветствии также заверил, что Россия готова делиться опытом с другими странами. «Уверен, в ходе мероприятий форума вы сможете познакомиться со многими достижениями российского образования, а мы будем рады поделиться нашей историей успеха, теми наработками, которые уже реализованы или будут воплощены в ближайшем будущем», – говорится в его обращении к участникам форума.

Чернышенко уточнил, что в центре системы образования России находится развитие мировоззрения человека. «Мы внимательно относимся к воспитанию, формированию ценностных установок личности, в их основе должны лежать традиционные духовно-нравственные ценности», – подчеркнул он.

Дмитрий Чернышенко в своем приветствии также заверил, что Россия готова делиться опытом с другими странами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Свое приветствие направил также министр иностранный дел РФ Сергей Лавров. Он заметил, что Россия прилагает последовательные усилия по повышению значимости образования и науки, используя комплексные ответы на вызовы современности.

«Россия готова делиться с международными партнерами передовыми наработками и перспективными образовательными проектами. Разумеется, мы открыты и для изучения лучших практик зарубежных коллег», – говорится в приветствии главы МИД.

Резюмируя вышесказанное, Кравцов добавил, что Россия поделится опытом любого региона, в том числе Татарстана. С опытом республики зарубежных гостей ознакомил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Образование – это инвестиции в будущее с высокой отдачей»

Руководство Татарстана исходит из того что расходы на образование — это не просто социальные обязательства государства, это инвестиции в будущее с высокой отдачей, заявил глава парламента.

По словам Мухаметшина, сегодня республика — крупный научно-образовательный центр России. В частности, в регионе функционируют 129 организаций научного комплекса, более 3 тыс. школ и детсадов, в которых обучаются и воспитываются свыше 700 тыс. детей.

С опытом республики зарубежных гостей ознакомил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Действуют 46 учреждений высшего образования, где учатся 148 тыс. студентов. В вузах Татарстана обучаются более 22 тыс. иностранцев из 15 стран ближнего и 111 стран дальнего зарубежья. Регион заключил более 700 соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами в сфере образования в части организации совместных программ.

«Огромные средства направляются на строительство школ и детсадов, ремонт общеобразовательных организаций, оснащение их оборудованием, на реализацию отраслевых программ, совершенствование системы подготовки кадров», — отметил Председатель Госсовета.

Он добавил, что на развитие образования выделяется самая высокая доля бюджетных средств. Так, в прошлом году эта сумма достигла более 100 млрд рублей. А на национальный проект «Образование» в этом году планируется потратить свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, по словам Мухаметшина, серьезное внимание в республике уделяется полилингвальному обучению в школах. Успешно функционирует 129 школ с этнокультурным компонентом в образовании. Действуют отделения воскресной школы, в которых изучаются языки и культуры 20 национальностей.

«Для достижения технологического суверенитета в Татарстане работают передовые инженерные школы. Республика занимает второе место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России», — рассказал спикер.

Сергей Кравцов в своем докладе отметил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает развиваться Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы готовы делиться нашими ресурсами»

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в своем докладе отметил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает развиваться. «У нас своя национальная системы оценки качества образования. Мы видим проблемы, которые существуют, понимаем, что делать для их решения. Создали интегративный показатель качества образования, который включает систему профориентации, воспитательной работы, оценку качества образования и учителей», – поделился он.

Министр назвал важным приоритетным направлением цифровые технологии. «Мы готовы делиться нашими ресурсами. Считаем, что никогда информационные технологии не заменят традиционное образование. Но они могут оказать помощь там, где это требуется. Здесь у нас тоже накоплен большой опыт», – заявил он.

Кроме того, Россия готова предоставить программы подготовки, а также вместе с дружественными странами адаптировать их под национальные системы образования. «Наш принцип – не навязывать ту или иную идеологию, подходы к системе образования. Понимаем, что особенно система школьного образования – это, прежде всего, национальные интересы. И здесь мы с уважением относимся к каждой стране, ее национальным интересам», – подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что Россия также готова открывать центры культуры и образования дружественных стран на своей территории. «Готовы вести подготовку школьников к международным олимпиадам, чтобы ребята из ваших стран занимали призовые места», – обратился министр к собравшимся.

Россия также изучает опыт других государств, в частности, стран Азии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы готовы создавать учебники и программы вместе с дружественными странами»

После пленарной части заседания Кравцов рассказал журналистам, что уже есть договоренность с Беларусью и рядом стран СНГ об использовании российских технологий и подходов в их государствах. «Мы готовы создавать учебники и программы вместе с дружественными странами. Договорились об обмене учителями», – заявил он.

Глава Минпросвещения добавил, дружественные страны заинтересовались государственной информационной системой «Моя школа». «Многие страны говорят о том, что информационные технологии нужно использовать в дополнение к традиционной системе образования, когда школы находятся в труднодоступных местах, когда дети болеют или не могут учиться по определенным причинам. И наши технологии очень востребованы», – отметил он.

Кроме того, по словам министра, дружественные страны интересует проект «Русский учитель за рубежом», когда российские педагоги русского языка, химии, биологии направляются на работу в другие государства. «Потому что Россия является лидером на международных олимпиадах. И в целом качество нашего естественнонаучного образования является одним из лучших в мире. И сегодня, когда многие страны развивают инженерное, естественнонаучное образование, опыт России в преподавании математики, физики, информатики, биологии очень востребован», – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что после первого форума министров образования, который прошел в прошлом году, Россия стала открывать больше центров русского языка в других странах. «Мы стали развивать контакты не только по школьному образованию, но по среднему профессиональному образованию. Несмотря на неправомерные санкции, развивается наша страна, система образования. И этот опыт многим странам, особенно тем, которые получили независимость, очень важен», – заметил глава Минпросвещения.

Россия также изучает опыт других государств, в частности, стран Азии, продолжил он. «Мы тесно взаимодействуем не только по обмену школьниками и студентами, используем и обмен технологиями», – заключил Кравцов.