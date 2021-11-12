Совладельцем «ФармМедПолиса» в Татарстане стал собственник «Фармстандарта»

Компания «Огмент Инвестментс» (основной акционер «Фармстандарта») стала совладельцем «ФармМедПолиса» (Казань), сообщила пресс-служба татарстанского предприятия.

«Стороны пока не разглашают подробности сделки», – говорится в сообщении.

Компания «ФармМедПолис» была создана в 2018 году по поручению Кабинета министров Республики Татарстан для развития медицинской промышленности и коммерциализации новых медицинских технологий.

Летом 2020 года в управление компании по концессионному соглашению был передан Медицинский промышленный парк, резидентом которого в настоящее время является японская компания «EMG». Также в парке локализировано собственное производство ФармМедПолиса РТ по изготовлению одноразовой медицинской одежды и средств индивидуальной защиты.

«Фармстандарт» создан в 2003 году. Компания выпускает около 450 наименований лекарственных средств различных форм и дозировок, свыше 220 из которых входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Основные производственные мощности Фармстандарта по выпуску лекарственных препаратов расположены в Курске, Уфе, Томске и Владимирской области.