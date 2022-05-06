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Ру Тат
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Экономика
6 мая 2022  12:41

«Совкомфлот» может продать часть флота из-за санкций

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Российская компания «Совкомфлот» собирается продать часть флота, которую стало нецелесообразно эксплуатировать после введения санкций. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Ранее британское издание Lloyd's List написало, что «Совкомфлот» продаст до трети своих судов — как минимум 40 из 121. Однако в компании заявили, что эти слухи преувеличены.

«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», – подчеркнули в «Совкомфлоте».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать антироссийские санкции.

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине
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