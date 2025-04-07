Совкомбанк завершил присоединение Хоум Банка

ПАО «Совкомбанк» завершил присоединение ООО «Хоум кредит энд финанс банк» (Хоум Банк). С этого дня Хоум Банк прекратил существование как отдельное юридическое лицо.

Интеграция двух банков заняла рекордные сроки. 11 месяцев – это один из самых быстрых процессов объединения крупных финансовых организаций как в России, так и в мире. Хоум Банк был лидером в сегменте товарного кредитования в стране, а Совкомбанк входит в перечень системно значимых банков России.

Согласно аудированной отчетности Совкомбанка по МСФО за 2024 год, итоговый чистый доход от выгодного приобретения Хоум Банка составил 19 млрд рублей. Такой доход возникает при покупке компании с дисконтом к справедливой стоимости ее чистых активов и обязательств.

На момент сделки у Хоум Банка было 3 млн активных клиентов, портфель розничных кредитов объемом 202 млрд рублей и депозитный портфель в размере 169 млрд рублей. Благодаря сделке Совкомбанк избежал значительных затрат на органическое привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов – совокупная экономия оценивается в несколько миллиардов рублей.

Дополнительно в команду Совкомбанка вошли около 3 тысяч высококвалифицированных сотрудников Хоум Банка. Розничная сеть банка расширилась на 84 тысячи точек выдачи POS-кредитов, что также было достигнуто без дополнительных затрат на набор персонала и временных и логистических затрат на создание сети продаж POS-кредитов.

Сделка реализована в два этапа: на первом этапе Совкомбанк приобрел 10% Хоум Банка за денежные средства, на втором – оставшиеся 90% путем эмиссии 1,8 млрд новых акций. Количество выпущенных акций Совкомбанка увеличится с 20,7 млрд до 22,5 млрд штук после регистрации дополнительной эмиссии в апреле 2025 года. Бывшие владельцы Хоум Банка, получившие в оплату сделки акции Совкомбанка, приняли на себя обязательства не продавать полученные акции в течение шести месяцев с момента закрытия сделки. После завершения этого моратория количество акций в свободном обращении (free float) Совкомбанка вырастет.

Дмитрий Гусев, Председатель Правления Совкомбанка:

«Приобретение Хоум Банка позволило нам укрепить лидирующие позиции на рынке розничного кредитования и стать абсолютными лидерами в POS-кредитовании. Мы получили значительное увеличение клиентской базы и кредитного портфеля, а также ценный опыт команды Хоум Банка. Уверен, что в долгосрочной перспективе синергия наших бизнесов продолжит приносить дополнительные выгоды как клиентам, так и акционерам банка».

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