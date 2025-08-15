Совкомбанк заработал за 1 полугодие 2025 г. 17,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Фото: ПАО «Совкомбанк»

ПАО «Совкомбанк» (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года.

Ключевые события периода

Апрель 2025: размещены 1,8 млрд акций допэмиссии для оплаты 90% сделки по приобретению Хоум Банка. Общее количество размещенных акций после допэмиссии – 22,5 млрд, включая 70 млн казначейских;

Май 2025: Совкомбанк получил субординированный депозит из ФНБ в размере 29,6 млрд руб. для финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Средства привлечены на льготных условиях (1 % годовых, срок до 2049 г.) в рамках программы размещения 300 млрд руб. ФНБ в нескольких крупнейших банках;

Июнь 2025: утверждены дивиденды в размере 7,9 млрд руб. (0,35 руб. на акцию), которые были выплачены в июле.

Финансовые показатели

Чистая прибыль: 17,5 млрд руб. (1П2024: 38,7 млрд руб.);

Регулярная прибыль: 17,1 млрд руб. (1П2024: 31,3 млрд руб.);

Нерегулярная прибыль: около нуля (1П2024: 7,4 млрд руб.);

ROE по регулярной прибыли: 9,9 % (1П2024: 21,7 %);

Акционерный капитал: 354 млрд руб. (+24 млрд руб. с начала года), 16,6 руб. на акцию;

Чистая прибыль на акцию (за вычетом 70 млн казначейских акций): 0,78 руб. (1П2024: 1,87 руб.).

Факторы, повлиявшие на результат

Рост резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФ;

Сжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставок;

Рост расходов на фоне увеличения активов и выручки;

Повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%.

Выручка и драйверы роста

Выручка от регулярной деятельности: 461 млрд руб. (+45 % г/г);

Комиссионный доход: 26,6 млрд руб. (+25 % г/г);

Страховой и небанковский бизнес: 26,0 млрд руб. (+114 % г/г).

Динамика сегментов

Розничный бизнес: выручка – 232 млрд руб. (+58 % г/г), портфель – 1,3 трлн руб., 6 млн активных пользователей мобильного банка и карты «Халва»;

Корпоративный бизнес: рекордная выручка – 188 млрд руб. (+68 % г/г), портфель – 1,4 трлн руб., гарантии – 1,0 трлн руб;

Казначейство: доходность портфеля ценных бумаг – 18,1 %, средняя дюрация – 1,2 года (без изменений с начала года).

«Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске. Тем не менее по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE – к привычным показателям. В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Наши прогнозы на 2-е полугодие существенно превышают результаты 1-го полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года», – отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

