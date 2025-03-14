Совкомбанк заработал по МСФО 77 млрд рублей чистой прибыли за 2024 год

Фото: ПАО «Совкомбанк»

ПАО «Совкомбанк» (далее – «Совкомбанк», «Банк», а вместе с дочерними обществами – «Группа». Тикер: SVCB) объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год.

Ключевые финансовые показатели по МСФО за 2024 год:

• Выручка (процентные доходы + комиссионные доходы + доходы от небанковской деятельности) выросла в два раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг.

• Регулярная чистая прибыль (чистая прибыль без учёта единоразовых расходов) по сравнению с 2023 годом выросла на 19%, с 64 млрд рублей до 76 млрд рублей, при том что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.

• Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом и составила 77 млрд рублей (3,73 рубля на акцию), поскольку в 2023 году Банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке.

• Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста.

• Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд рублей, 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 млрд рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE) (чистая прибыль за период / усредненный капитал, исключая бессрочный субординированный долг) составила 26%.

Ситуацию прокомментировал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк».

«Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023-го было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок.

При этом мы существенно укрепили фундамент для дальнейшего роста, особенно с учетом завершения цикла повышения ставок:

– выручка группы выросла в два раза,

– рекордный рост активов, выданных по высоким ставкам,

– успешная интеграция Хоум Банка,

– расширение клиентской базы во всех сегментах

В 2025 году основным вызовом станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице. Однако мы оптимистично оцениваем перспективы банка и намерены повысить ROE, несмотря на рост налоговой нагрузки.

Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка», – заметил он.

Результаты сегментов

В розничном сегменте Банк увеличил выручку на 71% год к году, до 347 млрд рублей. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 61% год к году, до 1,3 трлн рублей.

В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки на 83%, до 257 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 26% год к году и составил 1,4 трлн рублей.

Казначейство показало рост выручки в 2,3 раза, до 118 млрд рублей. Портфель ценных бумаг вырос на 10% год к году, до 613 млрд рублей, из которого облигации с плавающим купоном составили 41%, а остальные – с фиксированным. Модифицированная дюрация портфеля составила 1,2 года. Средняя доходность портфеля (YTM) – 20%.

Результаты небанковского бизнеса

Совокупные премии страхового бизнеса выросли на 32% по сравнению с 2023 годом, до 55 млрд рублей. Лизинговый портфель «Совкомбанк Лизинг» вырос на 47% год к году, до 84 млрд рублей. Факторинговый портфель увеличился на 51% год к году. Объем электронных платежей через платежные сервисы, входящие в группу Совкомбанка, вырос на 69% год к году, до 938 млрд рублей. Активы под управлением Wealth Management бизнеса выросли в 2,3 раза год к году, до 650 млрд рублей.

Развитие инфраструктуры и клиентской базы

Клиентская база Банка выросла до 10 млн активных клиентов на конец 2024 года благодаря успешному развитию розничного бизнеса, инновационным продуктам, таким как национальная система рассрочек «Халва», а также интеграции клиентов Хоум Банка. Розничная сеть насчитывает две тысячи офисов и 84 тыс. точек продаж в 79 регионах России. Число сотрудников Группы увеличилось на 24% и составило 36 тыс. человек на конец 2024 года.

Ключевые события 2024 года

Совкомбанк заключил соглашение об объединении бизнеса с ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Хоум Банк). Полная операционная интеграция Хоум Банка была завершена в рекордные для России сроки, что позволило нарастить объемы бизнеса и сохранить новые компетенции в POS-кредитовании. Ключевая команда Хоум Банка вошла в состав Совкомбанка. Закрытие сделки ожидается в 2025 году. В процессе структура сделки была изменена на более выгодные условия для акционеров Совкомбанка. Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счет дохода от выгодного приобретения Хоум Банка, так и за счет долгосрочного эффекта благодаря синергии между двумя бизнесами.

В октябре 2024 года была завершена операционная интеграция страховой группы Инлайф. «Инлайф Страхование» и «Инлайф Страхование Жизни» были присоединены к «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование Жизни», что усилило страховой бизнес и обеспечило рост страховых премий.

Московская биржа подтвердила коэффициент free-float акций Совкомбанк на уровне 10%. Акции SVCB включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, входят в расчетные базы Индекса МосБиржи и Индекса МосБиржи IPO.

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня АА(ru) с прогнозом «стабильный». Повышение кредитного рейтинга отражает значительное укрепление позиций Банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние 5 лет.

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