Совкомбанк запустил акцию «Розыгрыш кэшбэка до 100%»

Фото: ПАО «Совкомбанк»

В рамках акции клиенты «Халвы» смогут выиграть кэшбэк до 100%, а также получить бонусом рассрочку до 36 месяцев и кэшбэк до 5000 рублей.

Для участия клиентам банка необходимо активировать акцию «Розыгрыш кэшбэка до 100%» в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк» или на странице акции и совершать покупки в любых магазинах - партнерах. После регистрации всем участникам на 30 дней бесплатно (при первичном подключении) предоставляется подписка «Халва.Десятка» с единым увеличенным сроком рассрочки 10 месяцев на все покупки в магазинах партнеров. Если базовый срок рассрочки в магазине партнёра превышает 10 месяцев – к покупке применяется базовый срок.

При выполнении данных условий клиенты автоматически становятся участниками розыгрыша. 15 апреля 2025 года с помощью генератора случайных чисел будут определены 20 победителей, которые получат кэшбэк до 100%, но не более 50 000 рублей. Один участник может получить только один приз.

Кроме того, при покупках от 3000 рублей по «Халве» клиенты смогут регистрировать чеки на специальной странице и крутить Колесо фортуны, которое дает шанс получить промокоды на рассрочку до 36 месяцев и на кэшбэк до 5000 рублей.

Подробнее об акции «Розыгрыш кэшбэка до 100%» здесь.

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