Совкомбанк запускает сервис подтверждения операций для защиты клиентов от мошенников

С 1 сентября Совкомбанк предлагает своим клиентам новую возможность защитить себя и своих близких от мошенничества — бесплатный сервис «Доверенное лицо».

Новая опция позволяет клиентам назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать или отклонять определенные финансовые операции. Это эффективный инструмент дополнительной защиты, в первую очередь для наиболее доверяющих категорий клиентов — пожилых людей и детей.

Клиент выбирает доверенное лицо из числа действующих клиентов банка (доверенное лицо может стать клиентом дебетовой карты или «Халвы») и самостоятельно настраивает параметры, требующие подтверждения. Можно выбрать, какие типы операций — снятие наличных, оплата картой, переводы, оплата услуг по QR-коду или подтверждение заявок на кредиты — будут требовать одобрения, а также установить пороговую сумму для таких операций. Если доверенное лицо отклонит операцию, она не будет выполнена, что служит дополнительным барьером для защиты средств клиента от несанкционированных действий и обеспечивает повышенный уровень контроля.

«С запуском сервиса «Доверенное лицо» мы стремимся повысить уровень защиты наших клиентов от мошенничества, связанного с социальной инженерией. Этот инструмент поможет людям уверенно управлять своими финансовыми операциями и защитит их близких от потенциальных угроз. Мы сделали настройки максимально гибкими и сохранили простоту подключения услуги — уверена, нашим клиентам будет легко выбрать наиболее подходящий способ использования опции», — отметила Анна Камбулова, старший управляющий директор Совкомбанка.

Подключение опции доступно в мобильном приложении «Халва – Совкомбанк», а также в офисах банка и контактном центре.

