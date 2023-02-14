Совкомбанк запускает авторассрочку на 78 месяцев на покупку CHERY, EXEED и OMODA

Банк обновил условия программы рассрочки по «Халве» на все автомобили брендов CHERY, EXEED и OMODA, увеличив период рассрочки до 78 месяцев.

Фото: ПАО «Совкомбанк»

Увеличенный период формируется следующим образом. Совкомбанк предлагает авторассрочку по карте «Халва» на покупку автомобилей CHERY, EXEED и OMODA сроком до 30 месяцев с опцией остаточного платежа. По истечении этого периода срок рассрочки автоматически пролонгируется дополнительно еще на 48 месяцев. Таким образом общий период рассрочки на покупку авто представленных брендов достигает 78 месяцев.

Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, составляет 4,9 млн руб., минимальная сумма – 90 тыс. рублей. Первоначальный взнос не обязателен. Для оформления нужен только паспорт гражданина РФ, решение о предоставлении рассрочки принимается в течение часа. Программа предусматривает обязательное оформление полиса КАСКО на весь период действия рассрочки. При этом полисы можно приобрести в любой страховой компании или дилерском центре-партнере.

Для сохранения беспроцентной рассрочки на всем сроке клиенту необходимо регулярно пользоваться картой «Халва», то есть делать от 5 покупок на общую сумму не менее 10 000 рублей в месяц. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита.

Программа авторассрочки до 78 месяцев доступна во всех официальных дилерских центрах CHERY, EXEED и OMODA.

«Дефицит и рост стоимости автомобилей в 2022 году привели к высокому спросу среди клиентов на кредитные продукты с низкой платежной нагрузкой. Одним из таких продуктов для покупателей автомобилей CHERY, EXEED и OMODA стала авторассрочка без выплаты процентов, что делает ее наиболее выгодной в линейке Совкомбанка. Для повышения доступности покупки автомобилей банк в прошлом году несколько раз улучшал условия программы, каждый раз снижая размер ежемесячных выплат для клиентов. Так, изначально срок рассрочки составлял всего 24 месяца, затем он был увеличен до 30 месяцев, а позже мы предоставили клиентам возможность оформлять рассрочку на 30 месяцев с остаточным платежом. Сегодня развитие авторассрочки продолжается, мы включили опцию пролонгации остаточного платежа, что увеличивает общий срок рассрочки до 78 месяцев. Уверен, обновленный продукт станет востребованным у клиентов и будет способствовать укреплению рыночных позиций брендов CHERY, EXEED и OMODA», – комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

РЕКЛАМА ПАО «Совкомбанк» 2Vtzqv9dEGC