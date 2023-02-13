Совкомбанк запускает акцию для клиентов «Халвы» с увеличенным периодом рассрочки во всей партнерской сети. Акция «Дарите подарки любимым с Халвой» пройдет с 13 февраля по 8 марта для всех зарегистрированных участников.

В период действия акции владельцы карты «Халва» смогут получить 18 месяцев беспроцентной рассрочки на любые покупки у всех партнеров — на сегодня это более 250 тыс. российских магазинов товаров и услуг.

Чтобы стать участником, достаточно активировать акцию в разделе «Халва рекомендует» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или в личном кабинете интернет-банка. После регистрации бесплатно на один месяц подключается банковская подписка «Халва. Десятка», которая позволяет покупать в рассрочку у партнеров на десять месяцев. В рамках акции к этому сроку добавляются еще восемь месяцев дополнительного периода рассрочки.

Кроме того, в помощь всем участникам акции команда «Халвы» составила подборку самых ярких и выгодных покупок к ближайшим праздникам. Лучшие предложения по подаркам можно найти на сайте — https://halvacard.ru.

«Акцией „Дарите подарки любимым“ мы объединяем сразу несколько больших праздников, это одна из крупнейших акций для владельцев „Халвы“. К ней подключаются все партнеры сети, в магазинах которых любую покупку можно сделать в длинную рассрочку на 18 месяцев, а значит, подарки для родных и близких можно подготовить с максимальной выгодой. Всего на протяжении года Совкомбанк организует не менее десяти федеральных акции для держателей карты рассрочки „Халва“», — прокомментировал предложение управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.

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