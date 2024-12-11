Совкомбанк вступил в Национальный ESG Альянс

Фото пресс-службы ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк присоединился к Национальному ESG Альянсу для объединения усилий представителей крупнейшего бизнеса России и продвижения вопросов социальной ответственности, прозрачности бизнеса и сохранения окружающей среды.

ESG Альянс выступает национальной платформой для диалога, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом в области ESG.

Совкомбанк и другие компании-лидеры в области ESG участвуют в разработке и продвижении новых норм и стандартов, включая отраслевые руководства, включая развитие партнёрских отношений и реализации общих программ для достижения целей устойчивого развития.

Андрей Королёв, исполнительный директор департамента рынков капитала ПАО «Совкомбанк», член Наблюдательного совета ESG Альянса:

«Вступление Совкомбанка в Национальный ESG Альянс является логичным шагом в рамках нашей стратегии социальных инвестиций и устойчивого развития. Мы разделяем миссию Альянса и уверены, что наш опыт в области устойчивого развития поможет разработать эффективные решения для достижения общих целей. Совместными усилиями мы можем создать более устойчивую экономику для будущих поколений».

Андрей Шаронов, генеральный Национального ESG Альянса:

«Совкомбанк не просто один из системно значимых банков. Он выступает в авангарде повестки устойчивого развития в России. Банк активно развивает инструменты ответственного финансирования и инвестирования. Мы рады приветствовать Совкомбанк в рядах компаний-лидеров ESG-повестки и надеемся, что площадка Альянса поможет компании в достижении её собственных целей в области социальных инвестиций и устойчивого развития».

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