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Совкомбанк утвердил стратегию социальных инвестиций
Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций и устойчивого развития до 2026 года. Приоритеты стратегии — социальные проекты для общества и забота о сотрудниках группы.
Совкомбанк — один из самых активных участников Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI), что позволяет применять лучшие мировые ESG практики в России.
Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах.
До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях.
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