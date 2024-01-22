Совкомбанк утвердил стратегию социальных инвестиций

Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций и устойчивого развития до 2026 года. Приоритеты стратегии — социальные проекты для общества и забота о сотрудниках группы.



Совкомбанк — один из самых активных участников Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI), что позволяет применять лучшие мировые ESG практики в России.



Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах.

До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях.