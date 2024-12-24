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Совкомбанк стал партнером акселератора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ)
Совкомбанк стал партнером программы «Акселератор АРФГ – 2025», направленной на поиск, отбор, пилотирование и внедрение инновационных решений финграмтех-стартапов.
Финграмтех-стартапы – инновационные цифровые проекты, которые способствуют повышению уровня финансовой культуры и финансовой грамотности населения, а также используют современные информационные технологии для повышения качества и эффективности финансовых услуг.
«Акселератор АРФГ – 2025» позволяет компаниям-партнерам увидеть сразу целый спектр инновационных решений и выбрать то, что максимально соответствует их бизнес-потребностям. Стартапы смогут представить собственные проекты широкому кругу потенциальных заказчиков и инвесторов, протестировать свои решения в реальных условиях, а также получить профессиональную экспертизу и ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.
Главная цель программы – рост числа готовых к внедрению сервисов, способствующих развитию финансовой культуры, а также позволяющих минимизировать риски пользовательских ошибок клиентов финансовых организаций.
В программу приглашены проекты по направлениям:
· Управление личными финансами (финансовые планеры, помогающие достигать долгосрочных целей; решения по геймификации клиентского опыта в управлении личными финансами; приложения по учету, анализу, контролю и управлению доходами и расходами с разных банковских карт; чат-бот по управлению личными финансами)
· Робоэдвайзинг – ИИ-помощник для эффективного управления инвестициями/личными финансами.
· Финансовая грамотность для МСП.
· Финансовая грамотность для детей.
· Финансовая грамотность для пенсионеров.
До 27 декабря будет сформирован топ-10 проектов для онлайн-участия. Программа стартует в январе 2025 года.
Организатор программы «Акселератор АРФГ 2025» – Ассоциация развития финансовой грамотности, созданная ведущими организациями финансового рынка в целях формирования финансовой грамотности и продвижения финансовой культуры населения.
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