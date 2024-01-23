Совкомбанк проводит неделю киберпонедельников с «Халвой»

Фото: ПАО «Совкомбанк»

С 22 по 29 января для клиентов «Халвы» действует акция с возможностью получить рассрочку до 36 месяцев на все онлайн-покупки и кэшбэк до 5000 рублей.

Для участия в акции «Киберпонедельник с Халвой» держателям карты нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или в личном кабинете на сайте halvacard.ru. После регистрации участникам бесплатно на 30 дней подключается подписка «Халва. Десятка» (если ранее она не была подключена), по которой можно совершать любые покупки у всех партнеров «Халвы» в рассрочку на 10 месяцев. По акции «Киберпонедельник с Халвой» срок рассрочки на онлайн-покупки у партнеров акции в категории «Онлайн-покупки» увеличивается на 18 месяцев.

Дополнительно можно получить увеличенную рассрочку на срок до 36 месяцев, кэшбэк до 5000 рублей, а также бонусы от партнеров «Халвы», вращая «Колесо Фортуны» на сайте. Для этого нужно сканировать чеки от покупок у партнеров акции и/или делать ежедневные посты в социальных сетях «Одноклассники» и VK. Первое кручение появляется после регистрации в акции, за каждый чек от 5000 до 15000 рублей добавляется по 1 кручению, за каждый чек от 15000 рублей — 2 кручения, за каждый пост в социальных сетях — 1 кручение.

Подробнее об акции «Киберпонедельник с Халвой» на https://halvacard.ru/shops/actions/kiberponedelnik-24?erid=2VtzqviS8cW.

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