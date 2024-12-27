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Совкомбанк провел хакатон по информационной безопасности
Подведены итоги хакатона SecureHack от Совкомбанка, посвященного разработке инструментов оценки безопасности информационных систем. Хакатон был рассчитан на экспертов уровня Middle и выше: специалистов по информационной безопасности, разработчиков и архитекторов ПО с опытом в оценке безопасности. Соревнование проходило с 6 по 20 декабря и собрало более 400 участников со всей России.
Основной задачей хакатона было создание решений, которые не только смогут оценивать безопасность проектов, сервисов и задач на основе входных данных, но и будут предоставлять заключения с практическими рекомендациями по улучшению. Участники работали как индивидуально, так и в командах до трех человек.
По итогам соревнования были определены победители, которые разделили призовой фонд в размере 300 000 рублей:
· 1 место заняла команда Smile, разработавшая централизованную систему оценки знаний по безопасности, позволяющую проводить тестирования различных групп сотрудников, выявлять возможные слабые места и формировать рекомендации по повышению уровня культуры безопасности;
· 2 место досталось команде Go Deep, представившей систему мониторинга, обеспечивающую сбор, обработку и анализ данных о состоянии информационной безопасности банка безопасности в реальном времени;
· 3 место получила команда Ultra, создавшая интеллектуальный программный модуль для анализа сервисов или кода на уязвимости, который не просто автоматически выявляет риски и оценивает их критичность, но и предлагает пути устранения.
«Хакатоны — это эффективный формат сотрудничества банка и ИТ-сообщества, который позволяет нам не только найти инновационные решения в области информационной безопасности, но и наладить контакты с талантливыми специалистами со всей страны. Мы заинтересованы в продолжении этой практики, в следующем году также планируем проводить подобные мероприятия», — отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.
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