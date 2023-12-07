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Совкомбанк прогнозирует в 2024 году сценарий снижения ключевой ставки до 6-7%
Сегодня в Санкт-Петербурге в ходе XXI Российского облигационного конгресса Заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк Михаил Автухов, обсуждая возможное развитие ситуации в российской экономике и на рынках капитала, озвучил положительные и негативные сценарии.
По его мнению, в следующем году суперпозитивный вариант развития событий предполагает снижение инфляции в России до уровня ниже 5%, резкое смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки до 6-7%, сильное укрепление рубля, приток иностранных инвестиций и возврат международных инвесторов, что приведет к кратному росту на финансовых рынках, росту стоимости активов и радикальному снижению доходности на рынке облигаций.
Что касается негативных сценариев зампред Совкомбанка сообщил, что любой кризис – это время возможностей и необходимо ориентироваться на внутренние ресурсы. «Когда мало желающих покупать акции, и большой навес предложения – отличное время для байбека. Можно искать возможности для выпуска гибридных и альтернативных эквити продуктов. Также и в облигациях есть большой простор для пока экзотических инструментов. Селигдар уже сделал выпуск с привязкой к золоту, а почему бы нефтяной компании не выпустить облигации с привязкой к Brent, ценам на другие металлы, способные обрести популярность у инвесторов. При негативном развитии тоже можно работать, останется много инструментов», - сообщил М. Автухов.
По мнению М. Автухова реальное развитие событий будет где-то между суперпозитивным и негативным и зависит от множества факторов. «Экономика сегодня показывает высокую адаптивность и устойчивость. Это говорит о том, что перспективы развития рынка все же более положительные, чем негативные», - сказал М. Автухов.
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