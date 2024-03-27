Совкомбанк представляет акцию «Двойной кешбэк» для активных инвесторов

Теперь инвесторы, стремящиеся увеличить свой доход, смогут удвоить кешбэк по карте «Халва».

Согласно правилам акции, участники могут получить двойной кешбэк, выполняя правило «5х10» одновременно по брокерскому счету или индивидуальному инвестиционному счету (БС или ИИС) в приложении или личном кабинете «Совкомбанк Инвестиции» и по карте «Халва».

Чтобы удвоить свой ежемесячный бонус, клиентам необходимо выполнить следующие условия:

· совершить не менее пяти покупок ценных бумаг (акций, облигаций, фондов) за месяц на общую сумму не менее 10 тыс. рублей через приложение или личный кабинет «Совкомбанк Инвестиции»;

· совершить не менее пяти покупок по карте «Халва» в месяц на общую сумму не менее 10 тыс. рублей.

Если оба условия будут выполнены, кешбэк за операции по «Халве» по итогам месяца будет удвоен. В следующем месяце клиент может повторно принять участие в акции.

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