Совкомбанк предлагает до 26,6% по вкладу «Зимняя выгода с Халвой»

Фото пресс-службы ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк предлагает своим клиентам новый сезонный вклад «Зимняя выгода с Халвой» со ставкой до 26,6%.



Такую ставку можно получить, если разместить вклад на 24 или 36 месяцев, регулярно пользоваться картой «Халва», то есть делать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей ежемесячно, пользоваться подпиской «Халва.Десятка» и не иметь просрочек по кредитам в банке. Минимальная гарантированная ставка на этих сроках составляет 23,6% годовых.



Сезонный вклад также можно открыть на сроки 3, 6 и 12 месяцев с максимальными ставками 23,5%, 24% и 24,1% годовых соответственно при выполнении вышеуказанных условий. Повышенная ставка действует на сумму до 1 500 000 рублей.



Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 рублей с возможностью пополнения от 1 000 рублей в течение 10 дней с даты заключения договора, без досрочного снятия.

Вклад можно открыть в любом отделении банка или онлайн в мобильном приложении «Халва - Совкомбанк». Подробнее о вкладе «Зимняя выгода с Халвой» по ссылке.

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