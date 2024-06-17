Совкомбанк предлагает до 19% по вкладу «Выгодное лето с Халвой»

С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад «Выгодное лето с Халвой» на новый срок – 36 месяцев, ставка при открытии вклада на данный срок составит 18%.

Для держателей «Халвы», регулярно использующих карту для покупок (не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей), ставка по вкладу на 36 месяцев будет увеличена на 1% годовых в конце срока действия и составит 19%. Для повышения ставки также важно не иметь просроченной задолженности по любым кредитам в банке.



Вклад «Выгодное лето с Халвой» можно открыть на срок 3, 6, 12 и 36 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 рублей. Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете.



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Совкомбанк (ПАО) — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. На протяжении 20 лет Совкомбанк демонстрирует высокие темпы роста. Из банка регионального значения стал третьим по величине частным банком и вошел в 10-ку крупнейших в стране по размеру активов и капитала.

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